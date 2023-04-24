Могут причинить вред и испортить ваш день: эти три знака Зодиака притягивают неудачи

Эти знаки могут лишить вас удачи всего одним взглядом

Каждый знак Зодиака несет в себе мощную энергию, которая его характеризует. Некоторые склонны распространять вокруг себя положительные вибрации и отличаются внимательным и теплым характером, другие же представители зодиака способны привлечь к вам отрицательную энергию.

Астрологи отмечают, что даже не показывая своих чувств, некоторые знаки Зодиака мгновенно вызывают хаос, распространяя свои негативные эмоции. И рождены они под этими тремя созвездиями — Близнецов, Козерогов и Львов.

Близнецы

За болтливостью, которую этот знак использует в обсуждении, он знает, как скрыть свое негативное мышление. Чаще всего он не приемлет чужой успех, ведь это вызывает у него зависть. Одного его слова будет достаточно, чтобы достучаться до вас и принести вам несчастье. Очень эмоционален, ему трудно скрыть свое настроение и свое раздражение. Один взгляд, направленный на вас, и вы рискуете попасть в беду. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Представитель этого знака часто склонен завидовать другим и сравнивать себя с кем-либо, кто добился успеха, что создает ему плохой имидж в обществе. Одним взглядом легко может мысленно лишить вас карьеры, денежного потока или долгожданной поездки. Не говорите ему ничего положительного о своей жизни, иначе долгие годы вас будут преследовать неудачи. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Лев

Многие действия, которые Лев предпринимает в своей жизни, не помешают ему распространять вокруг себя неудачи. Его активная и энергичная личность, наоборот, является спонтанным способом спровоцировать "дурной глаз". Хотя он и мухи не обидит, Лев, не колеблясь, выпускает когти. Точно так же он будет использовать свою темную силу против любого, кто встанет у него на пути. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

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