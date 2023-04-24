Гороскоп на 25 апреля: кого-то ждут полезные знакомства, а кого-то большая удача

Прислушивайтесь к интуиции, и вы поймете, как действовать в различных ситуациях

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вопросы, которые не удавалось решить последнее время, 25 апреля благополучно разрешатся, поэтому Овнам нужно завершать все прошлые дела и приступать к новым. Составьте план действий, просчитайте возможные риски и не бойтесь перемен в своей жизни. Личные отношения прогрессируют.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Желание перемен и позитивных изменений в жизни будет особенно сильно ощущаться Тельцами. Не совершайте спонтанных поступков, все действия должны быть продуманы. Чужие советы могут испортить ситуацию: лучше слушать свой внутренний голос. Примирение поможет сохранить важные отношения. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Придется делать выбор между тем, что вам хочется и тем, что вы должны сделать. Назначайте на первую половину дня 25 апреля все важные встречи и дела, а вечером оставьте время на собственные нужды и развлечения. Близнецам нужно контролировать свои слова, чтобы случайно не испортить отношения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Нестандартный подход к проблеме поможет Ракам решить ее быстрее и эффективнее. Также это порадует близких, и ваша смекалка будет по достоинству оценена. Обдумывайте свои слова, не совершайте спонтанных поступков, чтобы не пожалеть об их последствиях. Советы друзей будут полезны. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Общение в этот день для Львов будет полезным и приятным. Вам удастся завести новые нужные знакомства и приятно провести время. Однако окружающие могут делать вам замечания или высказывать свое мнение о вас. Не обижайтесь на это, а принимайте к сведению.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Возможно вы почувствуете накопившуюся усталость и вам захочется немного расслабиться и сбавить обороты в своей деятельности. День подходит для встреч с друзьями или спокойного времяпрепровождения в кругу семьи. Девам нужно восстановить силы, чтобы избежать стрессового состояния.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный и удачный день. Новые дела, которые Весы запланировали на 25 апреля, будут им легко удаваться, а небольшие проблемы быстро решатся почти без их участия. Используйте день, чтобы продвинуться в сложных делах и внести позитив в свою жизнь. Подходящий день для генеральной уборки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Потоки бесконечных дел и забот с головой накроют вас с самого утра. Не отчаивайтесь от такого количества дел, просто наметьте самые важные и занимайтесь только ими. У вас останется время и на остальные занятия тоже: звезды обещают вам высокую трудоспособность и энергию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Общение и разговоры с окружающими откроют перед Стрельцами хорошие перспективы и возможности. В личных отношениях вы можете решить все спорные вопросы с близкими людьми, получить выгодные предложения или интересные идеи для будущих проектов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам будет необходима поддержка и сочувствие. Проведите день с людьми, которые вас понимают, найдите новых союзников среди окружающих вас знакомых и друзей. К вам в руки плывет большая удача, постарайтесь разглядеть ее даже в самых обычных ситуациях или в разговорах. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для решения насущных проблем, домашних хлопот. Высокий уровень энергии позволит выполнить все намеченные дела наилучшим образом. 25 апреля будут преобладать позитивные тенденции, поэтому Водолеям легко воплощать задуманное. Можно сделать косметический ремонт или перестановку.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Мелкие или рутинные дела лучше отложить и заняться чем-то важным и амбициозным. Азартное боевое настроение позволит Рыбам продвинуться в каком-то сложном деле и стать увереннее в себе. Эти тенденции помогут вам посмотреть на многие проблемы с другой стороны.