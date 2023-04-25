Часто оказываются одинокими: женщинам этих двух знаков Зодиака совсем не везет в любви

Для них любовные истории всегда заканчиваются плохо

В жизни некоторым людям легко найти свою вторую половинку. Другим же, наоборот, поиск подходящего человека, который разделит с ними жизнь, дается очень трудно. При чем не факт, что когда они его надут чувства окажутся взаимными.

По мнению астрологов, некоторые женские знаки Зодиака очень удачливы в работе, в дружбе, но никогда в любви и отношениях. Если вы родились под одним из этих знаков зодиака, то готовьтесь к тому, что ваша личная жизнь будет "хромать".

Весы

Харизматичные и женственные по натуре, Весы часто привлекают других, но часто имеют проблемы с продолжительностью романтических отношений. Все потому, что их требования иногда завышены, что может обескураживать их партнеров. Более того, у Весов часто есть список критериев для мужчин, которые они с трудом находят у противоположного пола. Также она может быть капризной, что может быстро осложнить ее отношения. Кроме того, она склонна пренебрегать своей половиной, отдавая много времени своей работе. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

На самом деле быть в отношениях не является целью для Козерога. Будучи сильно привлеченной к работе, она легко может отказаться от отношений ради карьеры. Однако, когда она влюблена, она может быть требовательной, что не всегда ценится человеком, с которым она хочет разделить свою жизнь. Кроме того, независимость Козерогов означает, что она часто ограничивает себя своим окружением и не открывается другим. Ее мужество и сила характера позволяют ей легко уйти от партнера или отказаться сделать решительный шаг. Для Козерога это часто вопрос времени. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, каким двум знакам Зодиака посчастливится в апреле 2023 года. Одному повезет в работе, другому — в любви.