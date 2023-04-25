Смесь обиды, ревности и недоброжелательности: эти три знака Зодиака любят портить жизнь другим людям

Эта тройка очень токсична и даже "ядовита"

Некоторые знаки Зодиака склонны усложнять жизнь другим людям. Для кого-то это развлечение, для кого-то месть или любые другие негативные эмоции. В любом случае их подлость может помешать им подружиться и построить крепкие отношения с окружающими, однако их это не всегда заботит.

По словам астрологов, хотя и не каждый представитель этих трех знаков Зодиака подходит под эту характеристику, таки многие из них не упускают возможности разрушить жизнь других. И это Овны, Близнецы и Стрельцы.

Овен

Овны считаются одними из самых разрушительных представителей зодиака. Эти представители стихии Огня быстро поддаются своей неосторожности и импульсивности, не задумываясь о последствиях, которые это может иметь для окружающих. Помимо того, что Овен позволяет своим эмоциям руководить своими действиями, он может быть эгоистичным. Таким образом, комфорт других отодвигается на задний план. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Близнецы

Их позиция может постоянно меняться в зависимости от того, что их устраивает и это может в плохих случаях вылиться в предательство окружающих. Они могут поддаться насмешкам и разрушить жизнь своих близких, заставляя их приспосабливаться к своим желаниям. Кроме того, они не любят зависеть от другого человека. Поэтому в любви они точно будут избегать серьезных отношений. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

Как и Овен, этот представитель стихии Огня легко поддается порыву и иногда даже проявляет себя весьма экстравагантно и навязчиво. Он может, например, находить удовольствие в том, чтобы внушать другим вещи, которые они необязательно хотят слышать, навязывая при этом им свое видения мира. Стрелец также предпочитает избегать длительных романтических отношений, потому что редко берет на себя ответственность за своего партнера. Гороскоп для Стрельца на сегодня ищите на сайте.

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