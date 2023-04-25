Гороскоп на 26 апреля: день, когда благоприятно начинать новые проекты или дела

Готовьтесь к неожиданным встречам или сюрпризам

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не расстраивайтесь, если ваши планы или намеченные дела придется отменять. Стоит пересмотреть свои цели, сделать переоценку взглядов или стремлений. Прислушивайтесь к интуиции, и вы поймете, как действовать в данной ситуации. Нестандартные решения будут выигрышными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Уделяйте больше внимания окружающим людям, поддержите друзей, поговорите по душам с близкими людьми. Такое общение доставит вам удовольствие и укрепит дружеские связи. 26 апреля вы сможете закончить важное дело, которое долго откладывали. Прислушайтесь к критике в свой адрес. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день ваше внимание будет необходимо окружающим. Уделите время близким, пообщайтесь с друзьями и знакомыми. Давно начатое дело может быть решено, однако оно потребует всестороннего анализа и обдумывания. Постарайтесь учесть все последствия вашего окончательного решения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Лучше действовать, чем говорить: уделите внимание любимому человеку, сделайте маленький подарок, предложите совместную поездку или отпуск, займитесь его организацией. Возможно Ракам придется менять планы или отменять встречи, но вскоре выяснится, что это было даже к лучшему. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день вам предстоит увидеть результаты ранее принятых решений. Если 26 апреля обстоятельства складываются в вашу пользу, значит, выбранный путь и методы решения были верны. Сохраняйте свой обычный распорядок дня, как бы ни складывалась ситуация, не бросайте свои задуманные дела.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День напряженный и суматошный. Придется быстро реагировать на меняющуюся остановку, принимать рискованные решения. Не стройте долгосрочных планов, поскольку ситуация может стать непредсказуемой. Старайтесь не терять присутствия духа и позитивного настроя, ведь уже завтра все успокоится.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный день для Весов, когда им под силу решить многие старые вопросы или проблемы. Ваша интуиция будет давать верные советы, стоит к ней почаще прислушиваться. Перемены или нововведения в вашей жизни могут открыть недоступные ранее возможности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День потребует от вас серьезного настроя и концентрации. Придется преодолевать неприятности и сложности в работе. Проявляйте внимание к мелким деталям: от них во многом зависит успех всего дела. Если вы не будете отвлекаться на пустые разговоры, то успеете даже больше, чем планировали.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный и удачный для Стрельцов день. Воспользуйтесь теми возможности, которые перед вами могут открыться. Работа будет спориться, крупных неприятностей не предвидится. Вы четко видите пути к достижению целей и исполнению ваших желаний. Близкие люди вас во всем поддерживают.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эмоциональный уровень Козерогов будет повышен, поэтому надо спокойнее относиться к тому, что происходит вокруг. Старайтесь больше находиться рядом с близкими, сохранять душевное равновесие. Ежедневные знакомые дела вас успокоят и отвлекут от мрачных размышлений и переживаний. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ровный и спокойный день. Водолеям можно не опасаться больших неприятностей или проблем, но и головокружительного успеха ждать не стоит. Занимайтесь запланированными делами, тем, что было отложено и давно ждет своего часа. Можно обратиться за помощью к хорошим знакомым.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день, чтобы найти новых помощников или единомышленников. Ваша общительность и способность заинтересовать собеседника вам очень пригодится. Слушайте свой внутренний голос, он подскажет верное решение в сложной ситуации. Мелкие детали будут важны в работе 26 апреля.