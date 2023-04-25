Пять пар Зодиака, которым лучше не встречаться: у каких знаков отношений не выйдет

Овну не стоит заводить роман с Раком, а из Льва и Рыбы пары не получится

Некоторым знакам Зодиака может не везти в любви. Не исключено, что причиной становится неправильный выбор партнера. Гороскоп совмести указывает на пять пар Зодиака, которым лучше не встречаться.

По словам астрологов, у определенных знаков Зодиака практически нет шанса построить отношения, а их попытки завести роман обречены на провал. Об этом пишет Hellomagazine.

Какие знаки Зодиака не подходят друг другу по гороскопу

Овен и Рак

Огненный Овен может смело прыгать в отношения, едва воспылает страстью. Однако Раки более сентиментальны, им требуется больше времени, чтобы начать доверять партнёру. В результате роман этих знаков потребует от обоих постоянного поиска компромисса. Овнам может казаться, что Ракам на них все равно, что и становится причиной ухода первого.

Телец и Водолей

Эти два знака Зодиака находятся на противоположных концах, если говорить о восприятии романтики. Тельцам нужна стабильность и предсказуемость, Водолеям – новизна и динамика. Несложно понять, что с такими потребностями отношения Тельца-Водолей обречены на провал. Все, что можно от них получить, стресс, нервы и эмоциональные качели.

Козерог и Стрелец

Противоположности притягиваются, но не в этом случае. Трудолюбивый и консервативный Козерог может стать надежным партнером. Однако со Стрельцом ему будет сложно найти общий язык. Оба знака слишком упрямы. Огненному Стрельцу нельзя указывать, что ему делать. В итоге к общему знаменателю эти двое вряд ли придут, так как уступить не захочет никто из них.

Лев и Рыбы

Оба очень эмоциональные и чувствительные люди, однако именно эта схожесть может разрушить роман Льва и Рыб. Так, каждый из них часто игнорирует эмоциональные потребности другого партнера, пытаясь удовлетворить свои собственные.

Дева и Весы

Дева предпочитает прагматизм, а Весы — оптимизм. Они во многом могут быть похожи, но ужиться вместе могут с трудом. Приземленность Девы может выводить из себя Весов, которые часто смотрят на мир сквозь розовые очки, и наоборот. Различный подход к жизни мешает строить личные отношения этим знакам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у каких знаков Зодиака есть особенная духовная связь. Этим людям невероятно комфортно вместе, они испытывают эмоциональную алхимию от любого взаимодействия друг с другом.