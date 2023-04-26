Названы три самых завистливых знака Зодиака, которые боятся себе в этом признаться

Некоторым людям нужно постоянно сравнивать себя с другими

Астрологи считают, что гороскоп может рассказать о многих чертах характера человека, будь то обидчивость, ревность или зависть. Наиболее склонны к последнему три знака Зодиака. Им часто непросто воспринимать успехи других.

По словам астрологов, самые завистливые знаки Зодиака – Телец, Лев и Скорпион. Об этом пишет nypost.com.

Телец

Для Тельца важны материальные ценности. Нередко они могут желать богатства своих соседей. Постоянно сравнивают себя с другими. Более того, им также свойственна ревность: этот знак может обращаться с близкими, как с вещами, которыми он владеют. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Лев

Несмотря на всю самоуверенность, в каждом Льве живет ребенок, который хочет заслужить любовь и похвалу своими достижениями. Однако Лев никогда не признается другим и даже себе, что он завидует или ревнуют. Это бы значило, что он не верит в собственное превосходство. Львы переживают за других, поддерживают, но вряд ли хотят, чтобы у кого-то дела шли лучше, чем у него. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Этот знака Зодиака всегда в ожидании предательства и позиции бдительной подозрительности. Одержимый властью и контролем, Скорпион полон решимости получить свое и добраться до вершины. Часто его завистью мотивировано желание мстить. Гороскоп для Скорпиона на сегодня найдете на сайте.

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