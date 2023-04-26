Кто из знаков Зодиака обладает шестым чувством: их интуиции можно позавидовать

Умением предугадывать будущие события могут похвастаться Рак, Рыбы и Скорпион

Некоторые знаки Зодиака отталкивают окружение из-за своего "дурного глаза", другие же поражают завидной интуицией. Эти люди могут похвастаться тем самым шестым чувством. Они легко сориентируются в любой ситуации, доверившись внутренним ощущениям.

По словам астрологов, есть три знака Зодиака, у которых хорошо развита интуиция – Рак, Рыбы и Скорпион. Об этом пишет PureWow.

Рак

Этот знак замечает малейшее изменение в поведении другого человека. Людям может казаться, что Рак читает их мысли, ведь иногда улавливает то, о чем не говорилось вслух. Тайна, стыд, волнение или страх… Раки всегда поймут, о чем вы молчите. Плюс в том, что этот знак с удовольствием пообщается с вами, так что изливайте свою душу смело. Гороскоп для Рака на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

Известен своей эмпатической силой. Рыбы настолько считывают собеседника, что могут сказать о том, что вас беспокоит, до того, как вы сами это поймете. Рыбы довольно капризны, иногда это происходит потому, что они впитывают энергию вокруг себя, что не может не сказываться на их настроении. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Скрытные и загадочные Скорпионы умеют мастерски узнавать самые глубокие и темные секреты других людей. Интуиция Скорпиона связана с определёнными вибрациями, они могут почувствовать назревание проблемы еще до того, как это проявится на поверхности. Врать Скорпиону – бесполезные усилия, он определит ложь молниеносно. К слову, этот знак может тут же вычеркнуть из своего круга того, кто посмел сказать ему неправду. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака часто портят жизнь другим людям. Обиды, ревность и скандалы – это все о них.