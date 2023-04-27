Гороскоп на 28 апреля: кого-то ждут долгожданные встречи, а кого-то - романтическое свидание

Рутинные знакомые дела будут удаваться особенно хорошо.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Спокойный и расслабленный день пойдет вам на пользу. Пора немного снизить активность и восстановить свои силы. Встречи с друзьями, приятные разговоры отвлекут вас от рабочих проблем. Вечером возможно романтическое свидание, или будет возможность восстановить прерванные отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Даже если последнее время вам во всем везет, не рискуйте понапрасну и не совершайте необдуманных поступков. В трудной ситуации используйте свой опыт прошлых неудач, и многие задачи вам удастся быстро решить. Вечером, возможно, вас навестят старые друзья или родственники, которых вы давно не видели. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Важные встречи или переговоры завершатся для Близнецов очень выгодно. Используя свое обаяние и искусство убеждать, вы можете заручиться поддержкой влиятельных людей, и заключить выгодные сделки. День также подходит для обучения или повышения квалификации.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рабочие контакты и общение с коллегами будут конструктивны и полезны. Ваши деловые партнеры предлагают выгодные условия, которые способствуют вашему продвижению по службе. Однако Ракам придется также столкнуться с завистниками и недоброжелателями. Вечером от родных придут неожиданные известия. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Чтобы день прошел плодотворно, Львам нужно найти помощников в работе. Выбирайте тех, в ком вы уверены и чьему опыту доверяете. Есть шанс исправить какую-то прошлую ошибку или просчет. Можно вернуться немного назад и откровенно поговорить с человеком, который был вам дорог.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Общение и встречи 28 апреля принесут Девам немало положительных эмоций. Также есть шанс завязать интересные знакомства или нужные связи, которые вскоре можно использовать. Дела, которые вы начнете, могут показаться трудными на первый взгляд, но стоит приложить усилия и все получится.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Первая половина дня будет сложной, и даже обычные действия вызовут у вас раздражение. Возможно придется менять планы или переделывать чужую работу. После обеда ситуация улучшится и можно будет немного расслабиться. Вечер обещает романтическое свидание или веселую дружескую встречу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не стройте иллюзий относительно происходящих событий или окружающих людей. Смотрите на вещи реалистично, тогда вам будет несложно получить хорошие результаты 28 апреля. Можно добиться ощутимого прогресса в каком-то сложном деле. Будет возможность наладить старые отношения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Все финансовые вопросы потребуют внимания и экономии. Крупные покупки лучше отложить на более позднее время. День подходит для обучения, встреч с близкими по духу людьми, завершения начатых проектов. Также есть шанс перевести новое знакомство в романтическое русло.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Настраивайтесь на спокойную и плодотворную работу. Такое состояние поможет вам сохранять присутствие духа, когда вокруг будет суматоха и беспорядок. 28 апреля Козероги смогут принять верное решение и трезво оценить ситуацию в сложной эмоциональной обстановке. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы нацелены на результат и не отступите от выбранной цели, какие бы преграды ни стояли на пути. Упорство Водолеев поможет им добиться впечатляющих успехов. 28 апреля лучше работать в одиночку и не тратить время на разговоры или ненужные споры. Незапланированные покупки будут удачными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачный и плодотворный день ожидает Рыб 28 апреля. Даже самые сложные и неприятные дела решатся быстро и в вашу пользу. Вероятно интересное предложение сотрудничества, которое принесет хороший доход. Хорошо уделить время какому-нибудь творческому занятию или хобби: вас посетит вдохновение.