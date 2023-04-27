Истинные чайлдфри: эти два знака Зодиака терпеть не могут детей

Это дело касается не всех рожденных под этими знаками, но тенденция есть.

Некоторые люди считают, что дети являются источником раздражения, ведь они всегда требуют внимания, шумят и не всегда просты в "управлении". Именно поэтому эти люди и становятся чайлдфри, то есть сознательно отказываются от материнства/отцовства.

Астрологи отмечают, что чаще всего среди таких чайлдфри оказываются эти два знака Зодиака. Они далеко не в восторге от идеи завести детей и будут склонны постоянно оттягивать этот момент, а то и вовсе откажутся от этого. И это Девы и Стрельцы.

Дева

Девы, как и любой знак, могут быть прекрасными родителями, но есть много причин, по которым они не хотят брать на себя такую ​​ответственность. Как это ни парадоксально, им нравится посвящать себя делу и людям, которые важны для них, даже присматривая за детьми своих друзей. Если они, например, могут быть отличными нянями, то все по-другому, когда дело доходит до того, чтобы быть отцом или матерью. Прежде всего они предпочитают инвестировать в себя и концентрироваться на своей работе. Гороскоп для Дев на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

Для знака Зодиака, который часто ассоциируется со свободным духом, идея рождения ребенка сравнивается с формой порабощения. Стрельцам точно не хватает времени, чтобы думать о потомстве, пока они заняты путешествием по миру и открытием всего нового для себя. Они не выдерживают детских истерик, хитрого поведения или криков. И это часть того, что удерживает их от желания иметь детей. Гороскоп для Стрельца на сегодня ищите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у каких знаков Зодиака есть особенная духовная связь. Этим людям невероятно комфортно вместе, они испытывают эмоциональную алхимию от любого взаимодействия друг с другом.