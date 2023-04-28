Знаки Зодиака, которые не годятся для брака: три главных изменщика

Им трудно сохранять хорошие отношения

Астрологи, которые ранее назвали самых неромантичных знаков Зодиака, рассказали, какие представители зодиакального круга не подходят для создания крепкой семьи и брака.

Чаще всего люди, рожденные под созвездиями Водолея, Весов и Льва, не отличаются особой супружеской верностью и изменяют своим вторым половинкам направо и налево. Об этом пишет today.ua.

Лев

Львы привыкли требовать от других большого к себе внимания, поэтому в отношениях они — не подарок. Часто они еще и идеализируют избранника, а затем страдают из-за неоправданных надежд. Львы могут прибегнуть к измене, и скрывать это долго не умеют. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Водолеи не стремятся сохранять отношения, если потеряли всяческий интерес к партнеру. Представители этого знака не боятся сделать больно и просто уходят без объяснений. Водолеи очень влюбчивы, поэтому с легкостью находят себе новый объект обожания. Гороскоп для Водолея на сегодня читайте на сайте.

Весы

Весы зачастую сомневаться в правильности своего выбора относительно романтического партнера. Они часто влюбляются тайком от мужа или жены, а затем не знают, на ком остановить свой выбор. Ждать от Весов верности не стоит. Гороскоп для Весов на сегодня читайте на сайте.

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