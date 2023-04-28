Гороскоп на 29 апреля: кого-то ждут романтические сюрпризы, а кого-то новые и интересные проекты

Вы будете полны творческих планов и ярких неординарных идей.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы с легкостью заведете новых друзей и сможете разговорить любого собеседника. Знакомства, завязанные 29 апреля, вскоре перерастут в крепкую дружбу или выгодное деловое партнерство. Вечером надо восстановить силы, заняться своими любимыми делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваше обаяние и приятные манеры помогают в общении. Используя свой шарм, Тельцам удается убедить оппонентов в своей правоте и получить желаемое. Также можно завершить старую ссору или конфликт и наладить отношения. Вечером обратите внимание на свои возросшие расходы. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Поспешные необдуманные действия не принесут результатов. Скорее всего придется переделывать работу или исправлять ошибки. Сложные дела можно будет решить, применив свой прошлый опыт. Романтическое свидание пройдет хорошо, проявляйте инициативу сами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Работы в этот день будет много, но вам удастся закончить все точно в срок. Возможно предстоит заниматься старыми или отложенными делами: сейчас подходящее время, чтобы завершить начатое и освободить место для новых интересных проектов. Вечер хорошо провести в компании друзей. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Держите под контролем свои эмоции, не раздражайтесь по пустякам. Ваше плохое настроение может негативно отразиться, в первую очередь, на отношениях с вашим любимым человеком. День также подходит для получения новых знаний или учебы. Занятия хобби могут улучшить настроение и успокоить.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Первая половина дня обещает быть напряженной и эмоционально нестабильной. Возможны ссоры, обиды и выяснения отношения. После обеда положение улучшится, и Девы могут начать плодотворно работать. Вечером вас ждет романтический сюрприз или необычное свидание. Поговорите с партнером о вашем будущем.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный и интересный день. 29 апреля у Весов появятся яркие необычные идеи, которые, однако, не получится сразу реализовать. Время для их воплощения еще не настало. Наблюдайте за профессиональными людьми в вашей области, учитесь на их ошибках и опыте; эти знания вам скоро пригодятся.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

С раннего утра появится много незапланированных дел, требующих немедленного решения. Из-за спешки есть шанс сделать ошибки, поэтому советуйтесь с коллегами или партнерами перед тем, как дать окончательный ответ. Вторая половина дня будет для Скорпионов более продуктивной и благоприятной.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вам надо быть очень внимательными с документами и деньгами: из-за рассеянности можно что-то потерять или сделать ошибку в расчетах. Но в основном день благоприятный: вам удастся закончить важное дело, добиться нужного результата. Друзья поддержат ваши начинания. Прислушайтесь к своей интуиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Наиболее удачной и продуктивной будет первая половина дня. Козероги сосредоточены на рабочих вопросах, не отвлекаются и не пропускают важные детали. Вечер хорошо провести с близкими людьми. Отношения с партнером гармонично развиваются, и пришло время подумать о новом этапе в вашей жизни. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Воспользуйтесь удачным днем, чтобы закончить старые дела или начать новые. Водолеям будет сопутствовать удача, чем бы они ни занимались. В первой половине дня неожиданные события или встречи могут поменять ваши взгляды или предпочтения. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сложные многоплановые вопросы будут удаваться Рыбам 29 апреля особенно хорошо. Вы внимательны к деталям, ничто не ускользает от вашего внимания. Опыт и знание своего дела помогают вам выбирать верные пути достижения цели. Хорошо провести время в кругу семьи, поделиться планами и новостями.