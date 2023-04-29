Гороскоп на 30 апреля: кого-то ждет романтичный сюрприз, а кого-то - денежный

Больше времени в этот день уделите отдыху.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

30 апреля подходящий день для необычных идей и новых методов работы. Измените свой привычный стиль и попробуйте новаторский способ решения проблемы. Ваши успехи и изобретательность будут замечены начальством. Вечер звезды советует Овнов провести в спокойной домашней обстановке.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Все важные вопросы или переговоры лучше назначать на первую половину дня. В это время легче исполнить задуманное и обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Отложенные ранее дела могут благополучно разрешиться или начать приносить прибыль. Близким нужно ваше внимание. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный и спокойный день. С утра у Близнецов будет рабочее настроение, поэтому удастся сделать многое. Вопросы, которые тревожили последнее время, будут закрыты. Возможно вы поменяете свое отношение к какому-то событию или делу. В финансовом плане все складывается хорошо.

Рак (22 июня — 22 июля)

Утро 30 апреля будет для Раков напряженным и суматошным. Многим будет требоваться ваша помощь, совет или внимание. Придется заниматься чужими проблемами и решать внезапно появляющиеся вопросы. Ситуация значительно улучшится после обеда. Есть шанс начать новые отношения. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вас посетят интересные идеи или прояснятся перспективы дела, над которым вы работали последнее время. Проявите изобретательность, подойдите к вопросу нестандартно. Ваша инициатива не останется незамеченной и это поможет подняться на более высокий профессиональный уровень.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У вас будет много поводов для переживаний или тревоги. Возможно на это есть веские причины, но звезды советуют посмотреть на проблемы с другой стороны. Тогда вы заметите некоторые положительные моменты, которых со временем будет все больше. Вечером вас ожидает приятный сюрприз.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Высокий уровень энергии поможет вам добиться успеха в работе, которой вы решите заняться. Многие будут оказывать вам поддержку из-за вашего умения договариваться и приятной манеры общения. Если вы одиноки, можно начать новые романтические отношения. Вечером уделите время семье.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Важно сохранять спокойное расположение духа и не поддаваться на провокации в течение дня. Посмотрите на происходящее со стороны: это поможет избежать расстройства или лишних переживаний. Также Скорпионы смогут завершить сложное дело и ответить на вопрос, который беспокоил их долгое время.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрелец будут уверены в своих силах и упорно добиваться намеченных целей. Вы можете осуществить то, о чем давно мечтали. Даже если не все будет удаваться с первой попытки, это не повод опускать руки. Среди близких и знакомых есть много людей, которые с удовольствием окажут необходимую поддержку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы полны планов и интересных мыслей, которые готовы тут же воплощать в реальность. Лучшим советчиком будет ваша интуиция, а мнения окружающих, напротив, слушать не стоит. В первой половине дня возможны неприятные разговоры или напряженные ситуации; к вечеру все успокоится. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

С самого утра у вас будет плохое настроение и из себя может вывести любой пустяк. Водолеям нужно контролировать свои негативные эмоции и не искать повода для ссоры или критики окружающих. Вторая половина дня более комфортна в эмоциональном плане. Возможен незапланированный доход.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Деловой настрой и нацеленность на прекрасный результат помогут Рыбам закончить важное дело или выполнить задание, которое многих ставило в тупик. Небольшие неприятности вы быстро преодолеваете, не допуская ошибок. Вечером вас ждет романтический сюрприз от любимого человека.