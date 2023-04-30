Укр

Переродятся, словно птица Феникс: два знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа к концу весны

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тельцы и Рыбы забудут о грусти и печали в мае 2023 года Новость обновлена 30 апреля 2023, 10:35
Тельцы и Рыбы забудут о грусти и печали в мае 2023 года. Фото freepik.com

Рыбы, как считают астрологи, смогут найти смысл жизни

Астрологи, ранее рассказавшие о неидеальных партнерах для брака среди знаков Зодиака, рассказали о главных представителей зодиакального круга, которые смогут найти смысл жизни в мае этого года.

Для людей, рожденных под созвездиями Тельца и Рыб, конец весны станет началом новой и невероятной жизни. Об этом пишет unian.

Телец

Тельцов закружит ураган любви и счастья с любимым человеком. Этот представитель гороскопа возродятся из пепла. Главное не бояться доверять людям и соглашаться на интересные приключения, авантюры. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Май 2023 года принесет Рыбам радостные новости, благодаря которым они забудут о грусти и печали. В ближайшее время они сумеют начать новую жизнь, но стоит решить, кого вы возьмете с собой, а кто останется в прошлом. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет в период коридора затмений до 5 мая. Этим представителям зодиакального круга будет везти как в профессиональных вопросах, так и личной жизни.

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