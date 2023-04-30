Гороскоп на 1 мая: кто-то вернется к прошлым отношениям, а кого-то потянет на новые приключения

С этого понедельника можно начать верный путь к реализации намеченных целей

Издание "Телеграф" поздравляет читателей с первым днем мая и публикует гороскоп для всех знаков Зодиака, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Первый день мая обещает Овнам быть спокойным, а для некоторых — даже однообразным. Из-за скуки и уныния не стоит искать себе приключений. Лучше больше отдыхать и меньше втягиваться в конфликты. Можно заняться спортом или прогуляться ради разнообразия.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Иногда лучшая тактика Тельцов заключается в импровизации, и этот понедельник как раз такой день. Планы придется корректировать, так что можно отказаться от них вовсе и довериться обстоятельствам. Они приведут вас к интересным выводам и новым возможностям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

1 мая Близнецы почувствуют на себе "огневую" энергетику суток. Кто-то получит "горячую" новость, в ком-то вспыхнут романтические чувства, кого-то потянет на приключения. Ночные светила рекомендуют воспользоваться этим обстоятельством, чтобы получить шанс воплотить смелые цели. Добавим, что Близнецы мастерски используют манипуляцию, чтобы добиться своего.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки могут в этот день легко свернуть горы, но лучше всего будет получаться изучение чего-то нового и публичные выступления. Ночные светила заряжают огромной энергией, которую лучше направить на мирное дело, чтобы все не закончилось серьезной проблемой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам 1 мая не стоит полагаться только лишь на свое красноречие и харизму. Очень важно выглядеть на все 100%. Возможно, окружающим людям придется объяснять причины своих поступков "на пальцах". Не нужно терять терпение, нервничать или уходить в негатив. Кстати, Львы занимают уверенную позицию в топ-3 наиболее самовлюбленных знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удачный день у Дев, когда можно избавиться от ненужного груза и начать верный путь к реализации намеченных целей. В этот понедельник можно быть откровенными и не скрывать свои чувства, потому что рядом будут действительно близкие люди, которые помогут свернуть горы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила дадут Весам мощный позитивный импульс. Его лучше направить в созидательное русло. Наступает идеальное время для претворения желаний в жизнь. Можно совершать дорогостоящие покупки, приступать к новым делам дома и на работе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам в этот день не стоит принимать участие в неприятных событиях — обходите стороной ссоры и не ставьте палки в колеса окружающим людям. Ночные светила рекомендуют выделить больше времени на сон и отдых. Эмоциональную поддержку окажет общение с родными. Отметим, что Скорпионы очень жестоки в конкуренции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов настало время для очищения от негативных мыслей и программ. Чтобы не потерять удачу, ночные светила помогут вам избавиться от "балласта". Вас начнут волновать правильные вопросы. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Вечер лучше провести с семьей или друзьями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила усилят шестое чувство Козерогов. Нужно помнить о работе закона притяжения — чем сильнее вы в себя верите, тем лучше. Идеальный день для домашних дел. Можно заняться чем угодно, начиная уборкой и заканчивая ремонтом. Вам пригодится гибкий подход к планам и решениям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Самый главный совет для Водолеев — будьте проще. Жизнелюбие и доброта помогут произвести наилучшее впечатление на окружающих. Это идеальный день для уединения и монотонной работы. Звезды и планеты рекомендуют больше двигаться и устраивать себе легкие прогулки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На работе Рыбам могут заняться старыми проектами, а в личной жизни — вернуться к прошлым отношениям. Все сложится удачно, если пребывать в спокойном расположении духа, не допускать суеты, не проявлять спешки в делах и не делать прошлых ошибок.