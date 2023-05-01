Гороскоп на 2 мая: кого-то ждет незапланированный доход, а кого-то приятные посиделки с друзьями

Не отказывайтесь от встреч или новых знакомств.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День благоприятный и насыщенный важными событиями. Возможно вы познакомитесь с новыми людьми, а также укрепите уже имеющиеся связи. Для достижения целей надо проявлять решительность и упорство в отстаивании своей точки зрения или в достижении результатов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Удачный день, когда многое будет решаться в вашу пользу и почти без вашего вмешательства. Новые перспективы откроются Тельцам 2 мая, некоторые из которых будут неожиданными, но довольно выгодными. Не откладывайте дела и не ленитесь: можно многого добиться. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Составленные планы и интересные задумки ждут своей реализации, однако не стоит спешить. Слушайте внутренний голос и анализируйте свои ощущения: возможно стоит отложить начало их осуществления. Звезды советуют не тратить деньги на дорогие покупки, лучше перенести их на другой день.

Рак (22 июня — 22 июля)

Перед вами будут стоять многочисленные задачи и важно выбрать из них приоритетные. Советы родственников не будут лишними. Не стоит использовать стандартные методы: в новых ситуациях ищите новые способы действия. Вторая половина дня будет более спокойной. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Перемены или определенные новшества могут войти в жизнь Львов в этот день. Вам хочется многое изменить, и это подходящее время, чтобы начать исполнять свое желание. Предложения, сделанные вам 2 мая, могут оказаться очень выгодными, однако рассмотрите все риски их принятия.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вам не придется прикладывать много усилий для достижения желаемого. Удача будет на вашей стороне, только нужно быстро реагировать в сложных ситуациях и быть открытыми для новых предложений или встреч. Непринужденность и легкость в общении помогут Девам завести нужные знакомства.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Плодотворный и насыщенный день ожидает Весов 2 мая. Предстоит решить много проблем и тщательное планирование вам в этом поможет. Не отвлекайтесь на пустяки и пустые разговоры, помните о своих прошлых ошибках. Близкие люди, с которыми вы долго не виделись, напомнят о себе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Некоторая расслабленность и ленивое настроение не должны помешать Весам провести плодотворный и активный день. Если что-то не получалось раньше, то вы можете успешно завершить начатое или отложенное дело. Ожидаются хорошие известия. Встреча с друзьями добавит вам позитивных эмоций.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В первой половине дня придется менять планы и подстраиваться под изменившиеся обстоятельства. Дел окажется больше, чем вы рассчитывали, но удача будет на вашей стороне. Стрельцы могут завершить давнее дело, которое долго откладывали. Вечером ожидается веселая встреча с приятелями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не ждите, что все решится само, проявляйте инициативу, ловите удачу за хвост. Возможно, вы добьетесь результатов не с первой попытки, но приложенные усилия не пропадут даром. Благодаря упорству и решительности, Козероги выйдут победителями из любой сложной ситуации. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы многое хотите реализовать, но для ваших идей пока не пришло подходящее время. Нужно тщательно подготовиться к новому проекту, оценить свои возможности, прежде чем браться за сложное и ответственное дело. Это же относится к учебе или образованию. В личных отношениях царит гармония.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Первая половина дня сложится не совсем так, как вы задумывали. Возможны неудачи или небольшие разочарования, изменения планов. Придется проявить терпение и настойчивость, чтобы исполнилось все, что намечено на 2 мая. Неожиданный доход поднимет вам настроение.