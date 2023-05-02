Гороскоп на 3 мая: у кого-то хороший день для подвижек в карьере, а кого-то ждут долгожданные перемены в жизни

Можно немного расслабиться и заняться своими текущими ежедневными делами

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте активнее, смело выражайте свое отношение, проявляйте инициативу в делах, тогда все ваши начинания будут иметь успех и заслуженную похвалу. Не стоит лениться или откладывать намеченное на потом. Мелочи будут важны: обращайте на них внимание. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Инициативы, которые продемонстрируют Тельцы в делах 3 мая, могут быть замечены влиятельными людьми. Вам пригодится поддержка и советы авторитетных коллег, так что старайтесь быть на виду и проявлять свои лучшие деловые качества. Знакомства будут интересными и многообещающими. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь в первой половине дня завершить запланированные дела или встречи, так как после обеда вам придется заниматься новым важным проектом, которого вы давно ждали. Также возможно получение неожиданных известий. Старые проблемы или вопросы вечером напомнят о себе, придется ими заниматься.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас ожидает сложный и напряженный день. Обстоятельства могут меняться не в вашу пользу, и придется прикладывать больше усилий для того, чтобы добиться результатов. Старайтесь думать позитивно, искать в происходящем положительные и выгодные моменты. Выделяйте время для перерывов и отдыха. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день важно найти баланс и избегать излишеств в любой сфере. Это касается пищи, развлечений и работы: во всем надо соблюдать меру. Несдержанность или чрезмерное усердие 3 мая могут плохо сказаться на здоровье и нарушить все ваши планы. Также Львов ожидают долгожданные перемены в жизни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Надо дистанцироваться от всех нервных потрясений или событий, которые могут вывести из равновесия. Проведите день как можно более расслабленно и спокойно, больше общайтесь с приятными людьми, старайтесь думать позитивно. Не принимайте важных решений, перенесите их на другой день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ускорять события и стараться быть впереди всех — не лучшая идея. Весы могут пострадать от своих собственных ошибок и недочетов, которые были в спешке допущены. Однако это хороший день для подвижек в карьере или поиска своих новых единомышленников.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Напряжение последних дней может дать о себе знать и вам не избежать нервного срыва. По возможности дистанцируйтесь от сложных вопросов, старайтесь больше отдыхать и не вступайте в ненужные споры. Позитивно думающие люди поднимут ваш настрой. Займитесь спортом, укрепите иммунитет.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваша страстность и напор в делах могут принести больше проблем, чем пользы. Надо постараться контролировать свои эмоции, не принимать близко к сердцу неудачи или неприятные ситуации. Будьте корректны с начальством, и также проявляйте больше такта в общении с любимым человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Плодотворный и активный день. Козероги могут успеть многое закончить, даже если какое-то дело не вызывает у них энтузиазма. Старайтесь избегать рискованных сделок или покупок, а также будьте осторожнее с финансами. Старые друзья напомнят о себе; проведите вечер вместе. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удача будет сопутствовать Водолеям во всех делах. Воспользуйтесь этим шансом и займитесь в первую очередь сложными или неприятными делами, которые постоянно откладываются. Также это подходящее время для примирения или выяснения отношений с дорогими для вас людьми.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы будете чувствовать себя более комфортно и свободно, может появиться легкость в ощущениях. Однако есть шанс обидеть кого-то неосторожным словом или поступком. Следите за происходящим, обстоятельства потребуют от вас психологической гибкости и актерского мастерства.