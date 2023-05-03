Гороскоп на 4 мая: кого-то ждет успех в работе, а кого-то - расслабляющий день

Реально смотрите на свои возможности и не начинайте того, что вам пока не под силу.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Распределите время так, чтобы решить основные вопросы на работе и дома. Если вы упустите что-то важное, то потом придется решать значительно большие проблемы. Овнам не стоит надеяться, что все решится само собой. Подумайте над своими желаниями и о том, что мешает им осуществиться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Можно попробовать избавиться от того, что тянет вас назад и не дает спокойно жить. Возможно сейчас вы не решите проблему полностью, но сделать несколько шагов в этом направлении определенно стоит. Дела, в которых от вас требуется повышенное внимание и концентрация, лучше отложить. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды советуют Близнецам 4 мая больше слушать собеседников и не пытаться всех переспорить. Вы быстрее добьетесь желаемого, если проявите мягкость и такт в дискуссиях. В делах старайтесь обращать внимание на финансовую составляющую. Интуиция будет давать вам верные подсказки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный и удачный день. Вам удается быстро решить даже сложные вопросы с выгодой для себя. Встречи и переговоры приносят именно те результаты, на которые вы рассчитывали и начальство вами довольно. Покупки лучше отложить на другой день: Раки не будут удовлетворены приобретенными вещами. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ограничьте общение с окружающими, не хвастайтесь и не откровенничайте: вы можете нечаянно раскрыть чью-то тайну или обидеть собеседника едким замечанием. Споров или дискуссий также лучше избегать. Лучше подумайте о своем самочувствии, погуляйте, займитесь легкой физической работой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если есть возможность, 4 мая уделите больше времени себе и своим нуждам. Найдите занятие, которое поднимет настроение и принесет радостные эмоции. Можно заняться своим любимым хобби или сходить на массаж. Уборка квартиры поможет эмоционально расслабиться и выкинуть из головы мрачные мысли.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Плодотворный и активный день, когда вы можете долго и усердно трудиться и решить много важных вопросов. Не обращайте внимания на досадные мелочи, которые могут испортить вам настроение. Ограничьте пустые разговоры и бессмысленные занятия: так вы успеете сделать гораздо больше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы будете оптимистично смотреть на трудности этого дня, то ничто не сможет испортить вам настроение и сбить с намеченного пути. Иногда события будут выводить вас из себя, но не стоит давать волю эмоциям. Выделите время на свои личные дела: это позволит восстановить душевное спокойствие.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Приготовьтесь к тому, что некоторые ваши собеседники будут проявлять эгоизм и даже не станут слушать ваших слов. Не стоит давить на них или затевать ссору: лучше прекратить все объяснения и не портить настроение. Конструктивные деловые переговоры пройдут более успешно, отношения с коллегами улучшатся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если у вас есть отложенные сложные или неприятные дела, то 4 мая самое время их закончить. Боевой настрой и высокий уровень энергии помогут Козерогам справиться с любой трудной задачей. Выбирайте нестандартные методы в работе: в этот день это более успешный путь к успеху. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваша находчивость в работе и креативный подход впечатлят начальство и коллег. Также оптимизм и лидерские качества Водолеев будут способствовать их продвижению в карьере. Однако слишком яркие эмоции могут помешать в переговорах или деловых дискуссиях. Настраивайтесь на позитив, ищите новых друзей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У вас будет шанс продвинуться в решении вопроса, который давно вас занимает. Возможно вы хотите что-то получить или достичь какого-то важного результата. Проявляйте настойчивость, не отступайте от своей цели и все получится. Звезды советуют не посвящать посторонних в свои дела или планы.