Названы четыре знака Зодиака, на которые особенно повлияет майское лунное затмение

Напряженный период в связи с фазой Луны ожидает Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея

Приближается первое лунное затмение 2023 года, которое выпадает на пятницу 5 мая. Астрологи уверенны, что это событие особенно повлияет на четверку представителей зодиакального круга. В их жизни наступит напряженный период, но он может принести необходимое развитие.

Гороскоп на лунное затмение в мае-2023 говорит о том, что больше всего его прочувствуют четыре знака Зодиака – Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Об этом пишет elitedaily.com.

Телец

Затмение знаменует напряженный период для ваших романтических отношений. Настал момент убрать из своей жизни любые страхи, которые мешают найти родственную душу. Не исключено, что вы расстанетесь со своим партнером, если поймете, что не можете ему доверять. Не бойтесь потерять людей, которые только заставляли вас чувствовать тревогу и неуверенность. Гороскоп для Тельца на сегодня размещен на сайте.

Лев

В центре внимания окажутся темы дома и внутреннего мира. Пора оставить в прошлом беспокойства о вашем месте жительстве или какой-то жизненной ситуации, связанной с семьей и родственниками. Возможно, вы сможете выяснить отношения с кем-то из близких, что давно пора было сделать. Также есть шанс решиться на переезд, о котором вы в тайне мечтали. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Вы сможете познать свое настоящее "Я". Пришло время перестать прятаться и жить грузами из прошлого, затмение даст шанс отсечь все ненужное и стать лучшей версией себя. Это не означает, что вы должны забыть прошлое, но вместо этого постарайтесь не давать ему определять ваше будущее. Вы заслуживаете покоя, а для этого нужно избавиться от страхов и беспокойств, которые вы таили в себе. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Водолей

Затмение призывает отпустить сдерживаемые эмоции и чувства, которые касаются вашей карьеры. В профессиональной сфере все может поменяться, однако дайте закрыться старым главам, чтобы впустить новое в свою жизнь. Не за горами потрясающие возможности для вашей работы. Гороскоп для Водолея на сегодня найдете на сайте.

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