Гороскоп на 5 мая: в работе спасет нестандартное мышление, а в любви - больше активности

Стоит быть собранными и ответственно подходить к решению рабочих задач

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Активные темы у Овнов 5 мая — любовь и отношения. Отлично работает в этот день интуиция: если произойдет встреча с человеком, который предназначен судьбой, будет сложно ошибиться в выборе. Старайтесь не обращать внимание на токсичных людей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам в эту пятницу стоит нести больше позитива в этот мир. Творите добро, оказывайте поддержку близким и друзьям. Не исключено, что у вас появятся новые жизненные цели. Вечер принесет яркие события, приоткрыв дорогу в счастливое будущее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам нужно опасаться лени и прокрастинации. 5 мая вам необходимо действовать решительно и резко. Нельзя откладывать на потом важные дела. На любовном поприще можно смело проявлять больше инициативы. В этот день важно стремиться к изменениям в настоящем и будущем. Добавим, что Близнецы мастерски используют манипуляцию, чтобы добиться своего.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит в эту пятницу осторожно принимать важные решения. Не меняйте планы в последнюю секунду и без фанатизма двигайтесь вперед по карьерной лестнице. В такие дни звезды и планеты помогают нам меняться изнутри, бороться со своей неуверенностью.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам следует 5 мая оптимизировать свой труд. Беритесь сначала за самые сложные дела, когда у вас самый высокий уровень продуктивности. Ночные светила выступают "за" запас терпения, так как могут происходить непредсказуемые вещи. Они сделают вас только сильней. Кстати, Львы занимают уверенную позицию в топ-3 наиболее самовлюбленных знаков Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи рекомендуют Девам быть предельно собранными и ответственно подходить к решению рабочих задач в эту пятницу. Можно приступить к реализации давних замыслов на работе и в личных делах. 5 мая ваша харизма и обаяние возрастут благодаря положению ночных светил.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы могут в этот день не впадать в крайности, посвящая себя полностью делам и работе, либо бездельничать с самого утра. Важна "золотая середина". Это поможет бороться с ворохом дурных мыслей. Готовность выслушать чужое мнение обернется быстрым примирением с окружающими.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы могут успешно активизироваться в деловой сфере и сфере общения, поэтому эту пятницу не стоит проводить в уединении. Нужно больше взаимодействовать с коллегами и партнерами, навещать близких людей и звонить друзьям. Вечером полезно заняться домашними делами. Отметим, что Скорпионы очень жестоки в конкуренции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В конфликтных ситуациях Стрельцы должны сохранять невозмутимость. Также 5 мая нужно избегать излишеств, не переутомляться, не переедать, не злоупотреблять спортом. В работе и в любви полезной будет креативность, нестандартное мышление.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи рекомендуют Козерогам проявлять в эту пятницу больше активности. Ожидая удачного стечения обстоятельств, вы просто потратите время впустую — проблемы в личной жизни не разрешатся сами собой. Этот день подарит несколько шансов проявить себя.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям выполнять ту работу, которая дается легко. Лучше оценить свои силы и возможности, а не браться за непомерные высоты: переутомление может привести к ухудшению самочувствия. Желательно посмотреть на амбиции более критичным взглядом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют Рыбам разделить свою частную жизнь и карьеру. Чтобы добиться успеха в карьере, важно излучать уверенность и не рассказывать о своих трудностях. Стоит заранее запланировать активные дела на сутки. Стремясь успеть все, не забывайте о собственных интересах.