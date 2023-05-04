Можете выдыхать: названы три знака Зодиака, которым майское затмение принесет умиротворенность

Овен, Рак и Стрелец наименее затронуты лунным затмением 5 мая

В пятницу, 5 мая 2023 года, произойдет лунное затмение. В астрологии считается, что это явление по-особенному влияет на все знаки Зодиака, однако трое из них в этот раз могут расслабиться.

По словам астрологов, меньше всего лунное затмение 5 мая повлияет на три знака Зодиака – Овна, Рака и Стрельца. Об этом говорится в их гороскопах, пишет Bustle.

Овен

Не бойтесь дать совет и утешение другим в период майского затмения. Вы можете помочь друзьям или семье справиться с их резкими изменениями или поддержать кого-то, кто переживает трудные времена. Эмоциональная сложность, которая ожидает многих в это затмение, вам не грозит. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

Пришло время расслабиться. Это затмение поможет вам расставить приоритеты в развлечениях и избавиться от ограничений, которые мешают вам наслаждаться увлечениями. Вы сможете наслаждаться жизнью, проявить креативность, окунуться в романтику и творчество. Гороскоп для Рака на сегодня найдете на сайте.

Стрелец

Вместо хаоса майское затмение даст шанс уйти в безопасное место и укрепить свое духовное здоровье. Не исключено, что вы поймете, что мешает вам достигать ваших духовных целей. Позаботьтесь о себе. Можно заняться медитациями или выговориться в дневнике. Гороскоп для Стрельца на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие знаки Зодиака лунное затмение 5 мая повлияет больше всего. Возможны финансовые трудности или разрыв отношений.