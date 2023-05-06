Кто убьет путина: известный астролог ошарашил своим прогнозом

Президент страны-агрессорши может погибнуть от рук своего близкого соратника

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, кто может предать и убить президента россии владимира путина. Специалист назвал фамилию.

В интервью tsn.ua Влад Росс заявил, что кровавый российский диктатор может погибнуть от рук своего близкого соратника Сергея Чемезова, яхту которого арестовали в Испании в прошлом году. По словам астролога, главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин хочет захватить власть в кремле военным путем, но если у него не получится, то ликвидировать путина может его близкое окружение.

"пригожин имеет шансы 50/50. Но против него борются другие соратники путина. Есть Мишустин, есть мэр Москвы Собянин, а им также будут помогать такие влиятельные люди, как Патрушев, и конечно же давний друг и соратник путина по Германии – Сергей Чемезов. Чемезов – именно тот человек, который может убить путина", – сказал Влад Росс.

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