"Ощутимо запахнет разгромом": астролог назвал месяц полных провалов россии

Астролог Влад Росс назвал важные даты для Украины

Известный украинский астролог Влад Росс сделал прогноз на май текущего года, согласно которому в этом месяце россия столкнется с поражением.

В интервью "Главреду" астроэксперт рассказал, что в настоящее время украинские вооруженные силы ищут уязвимые места у противника, а начиная с 5 мая начнется активная фаза военных действий со стороны украинской армии.

Также Влад Росс отметил, что в майское полнолуние стабилизируется погода, земля высохнет, что позволит тяжелой технике, включая танки, двигаться вперед. В мае произойдет еще одно значимое событие: 16 числа планета Юпитер переместится в знак Тельца. По словам астролога, Украина будет подвержена "победоносному влиянию", и после этой даты "запахнет разгромом россии".

Ранее известный астролог Влад Росс дал прогноз относительно смерти президента страны-агрессорши владимира путина. По его словам, кровавый диктатор может умереть в ближайшее время, так как Черная Луна находится в его доме смерти.

Ранее украинский экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала, продолжится ли война в Украине в 2024 году. Она считает, что есть три варианта развития событий.