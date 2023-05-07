Будьте готовы к трудностям: названы три знака Зодиака с непростыми гороскопами на май

Последний месяц весны складывается не наилучшим образом для Рака, Скорпиона и Козерога

Некоторым знакам Зодиака в мае звезды обещают период отдыха и релакса, другим же зодиакальным представителям придется столкнуться с проблемами. Трудности возможны как в финансовой сфере жизни, так и в любовных делах.

Гороскоп на май-2023 говорит о том, что сложности ожидают тройку знаков Зодиака — Рака, Скорпиона и Козерога. Об этом пишет yourtango.com.

Рак

Вы будете проявлять упрямство и несколько по-детски бунтовать, когда столкнетесь с проблемами. Окружение будет раздражать ваше поведение, из-за чего не исключены конфликты. Лучше не сопротивляться в этом месяце изменениям, иначе вы нивелируете шанс на дальнейший рост, зато добавляете в свою жизнь тупиковых ситуаций. Пользуйтесь знаниями и работайте над собой. Гороскоп для Рака на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

В мае вы будете теребить старые раны, ваша самооценка может пойти вниз, а чувство вины захлестнет вас. Скорее всего, в этом месяце будет много чувств подавленности и несправедливости по отношению к вам. Однако из-за вашего нытья вы можете упустить возможности для развития, подумайте над этим. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Козерог

В личной жизни не все будет гладко, особенно тяжело вам будет справляться с трудностями на фоне беззаботности и счастья других. Но если вы предпримете усилия, удастся обрести необходимое внимание. наберитесь смелости и слушайте свое сердце. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака в мае повезет в любви. Этих людей ожидает море романтики и новый статус отношений.