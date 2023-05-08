Начинайте готовить приглашения: три знака Зодиака, которых ждет свадьба к концу 2023 года

Роман этих трех знаков Зодиака завершится свадьбой в 2023 году

Щедрая энергия Юпитера в Овне в 2023 году несет в себе много дерзости и порывистости, что будет побуждать людей превзойти себя и воспользоваться возможностями и идти к новому. И стоит выделить несколько знаков Зодиака, которые к концу этого года решаться вступить в брак со своими возлюбленными.

Астрологи отмечают, что звезды прислушались к пожеланиям трех знаков Зодиака, и сделают все, чтобы 2023 год соединил их узами брака с их партнерами. И такие везунчики — это Тельцы, Скорпионы и Водолеи.

Телец

Для Тельцов брак будет следующим вдохновением в 2023 году. Любовь будет течь через вашу жизнь, и вы не собираетесь останавливаться, пока не сделаете предложение своему любимому человеку и не пообещаете ему безмятежную и счастливую жизнь. Вы сделаете все, чтобы эта мечта стала реальностью, а жизнь стала прекрасной.

Скорпионы

Скорпионы стремятся ощутить острые ощущения в своих романтических отношениях и, прежде всего, сохранить их навсегда, ведь таков их девиз. Звезды на вашей стороне в любовной сфере в 2023 году, поэтому вы можете спокойно открыться любимому человеку, и попросить его/ее выйти за вас замуж. Будьте уверенны, что вы услышите утвердительный ответ.

Водолей

В 2023 году вы найдете все критерии, которые ищете, у человека, с которым вы находитесь в отношениях, поэтому вы спокойно можете думать о браке. Не сомневайтесь, скоро это произойдет, и вы будете переполнены счастьем! Прекрасное сочетание ваших лучших качеств характера растопит сердце вашего спутника.

Ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым посчастливится в ближайшее время. У них начинается успешный период в жизни.