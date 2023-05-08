Гороскоп на 9 мая: кого-то ждет продвижение в карьере, а кого-то получит выгодные и интересные предложения

Хороший день, чтобы скорректировать свой бюджет, найти эффективные способы экономии.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Плодотворный и активный день, когда вы можете долго и усердно трудиться и решить много важных вопросов. Не обращайте внимания на досадные мелочи, которые могут испортить вам настроение. Ограничьте пустые разговоры и бессмысленные занятия: так вы успеете сделать гораздо больше.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вы будете оптимистично смотреть на трудности этого дня, то ничто не сможет испортить вам настроение и сбить с намеченного пути. Иногда события будут выводить вас из себя, но не стоит давать волю эмоциям. Выделите время на свои личные дела: это позволит восстановить душевное спокойствие. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если у вас есть отложенные сложные или неприятные дела, то 9 мая самое время их закончить. Боевой настрой и высокий уровень энергии помогут Близнецам справиться с любой трудной задачей. Выбирайте нестандартные методы в работе: в этот день это более успешный путь к успеху.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваша находчивость в работе и креативный подход впечатлят начальство и коллег. Также оптимизм и лидерские качества Раков будут способствовать их продвижению в карьере. Однако слишком яркие эмоции могут помешать в переговорах или деловых дискуссиях. Настраивайтесь на позитив, ищите новых друзей. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

У вас будет шанс продвинуться в решении вопроса, который давно вас занимает. Возможно вы хотите что-то получить или достичь какого-то важного результата. Проявляйте настойчивость, не отступайте от своей цели и все получится. Звезды советуют не посвящать посторонних в свои дела или планы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проявляйте свои лучшие деловые качества, будьте заинтересованы в том, чем вы занимаетесь, тогда вам будет легко добиться успеха. 9 мая Девам придется сделать непростой выбор и, возможно, чем-то пожертвовать ради главной цели. Просчитывайте последствия своих решений или поступков.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь делегировать некоторые свои обязанности коллегам или помощникам. Также нелишним будет попросить о помощи, если дел будет слишком много. Работа в коллективе поднимет вашу работоспособность и придаст бодрости. Полезно делиться своими планами с окружающими.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Прошлые проблемы или отложенные дела могут благополучно разрешиться. Но звезды не советуют начинать что-то новое или важное. Полезно посетить деловые встречи или мероприятия, где вы можете проявить себя, продемонстрировать окружающим свои профессиональные навыки и свой шарм.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удача будет на вашей стороне, поэтому вам будут удаваться самые сложные и запутанные дела. Энергия у Стрельцов 9 мая также на высоком уровне, Так что ставьте себе самые высокие цели и добивайтесь весомых результатов. Ваши финансы нуждаются в более бережном отношении.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не распыляйте свою энергию на мелкие внезапно возникающие дела. Выберите несколько самых важных или выгодных задач и сосредоточьтесь только на них. Вряд ли у вас хватит энергии на все, что вам бы хотелось сделать. Полезно рассказывать о своих планах или идеях влиятельным людям. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть шанс продвинуться по службе или получить повышение, поэтому не стесняйтесь говорить с руководством о своих целях, проявите свои лучшие лидерские качества. Общение в этот день будет полезным для Водолеев: могут поступить очень выгодные и интересные предложения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хорошо провести этот день в шумном обществе, где много ваших единомышленников или людей, которые могут вдохновлять. Вам удастся найти новых союзников, а также завести интересное романтическое знакомство. Выделите время на уборку или наведение порядка в доме: этим вы привлечете в жизнь перемены.