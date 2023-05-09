Гороскоп на 10 мая: хороший день для новых знакомств и приятных событий

Решения 10 мая надо принимать быстро, не тратя время на раздумья.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для планирования дел на месяц вперед. Если вы будете рационально расходовать свое время и силы, то быстро продвинетесь в работе. Разберитесь в своих чувствах, отношениях и рабочем графике: в вашей жизни скопилось много вещей, которые не дают развиваться и двигаться вперед.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проявляйте сочувствие к окружающим, помогайте знакомым и сослуживцам. Родные люди также нуждаются в вашей поддержке. Не отказывайтесь от новых знакомств или посещения тематических встреч. Есть шанс получить выгодное и перспективное предложение. Вечер проведите с семьей. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не верьте всему, что вам будут говорить, особенно это касается малознакомых людей. Близнецам надо меньше общаться с теми, кто не дает прямого ответа, а уходит в сторону или обманывает. Лучше выбрать те дела, которые вам хорошо знакомы, и нет риска совершить серьезную оплошность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды категорически не советуют Ракам рисковать или участвовать в ненадежных сделках. Любое ваше решение или выбор должен быть тщательно продуман. Отложите решение финансовых вопросов. К вечеру ситуация улучшится и возможны неожиданные приятные события и сюрпризы. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День неблагоприятный и напряженный. Старайтесь убавить свою активность и занять наблюдательную позицию. Не общайтесь с малознакомыми людьми и избегайте любых конфликтов в течение дня. В личной жизни есть шанс улучшить отношения и даже поговорить о новом этапе совместной жизни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будьте готовы к неожиданностям с самого утра: проблемы и задержки могут возникать на пустом месте. Ваш энергетический запас на низком уровне, поэтому не стоит 10 мая начинать новых дел: вы можете потерять к ним интерес очень быстро. Девам стоит завершить то, что было отложено ранее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы будете в центре внимания: многие будут добиваться вашего внимания или просить помощи и поддержки. Не отказывайте тем, кто к вам обращается, вскоре они отплатят вам добром. Следите за новостями и поступающей информацией, она вам пригодится, также вы получите ответ на важный вопрос.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

На мелочи не стоит обращать внимание, смотрите на суть события, на главное. Займитесь теми делами, на которые никогда не хватает времени, завершите начатые проекты. Звезды не советуют начинать важных проектов в этот день. Также Скорпионам хорошо будет заняться своим здоровьем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Люди, имеющие авторитет и вес в своей профессии, могут подсказать вам интересную идею или вдохновить на важный шаг. Не беритесь за сложные дела, если нет уверенности, что сможете довести это до конца. Стрельцы могут получить ответы на актуальные для них вопросы и узнать правду.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Особое внимание 10 мая нужно уделить самочувствию и здоровью. Прислушивайтесь к себе, не допускайте развитие заболевания. Это же относится к здоровью ваших близких. Старайтесь больше общаться, знакомиться с новыми людьми. Можно согласиться на рискованное предложение, но с осторожностью. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваша энергия будет на высоком уровне и много дастся легко и быстро. Возможно вам захочется выйти за рамки своего обычного поведения и добиться результатов более креативным способом. Если все старые проекты завершены и подписаны, можно начинать новое большое дело.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В происходящих в вашей жизни переменах следует искать новые возможности и позитивные моменты. Возможно, не все идет так, как вы задумывали, но в ваших силах подстроиться и повернуть ситуацию в свою пользу. Новости, которые Рыбы узнают 10 мая, повлияют на их настроение.