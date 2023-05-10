Гороскоп на 11 мая: кого-то ждут неожиданные финансовые поступления, а кого-то - масштабные проекты

Покиньте свою зону комфорта — сейчас самое время сделать то, что вы всегда боялись попробовать

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день не стоит обращаться в государственные органы или взаимодействовать с официальными организациями. Лучше уделить больше времени личным делам, общению с близкими и друзьями. Новые знакомства могут быть интересными и пригодятся вам в будущем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хорошее время, чтобы заняться собой, своим внешним видом или профилактикой здоровья. Можно посетить косметический салон, сделать массаж или изменить прическу. При обращении с острыми предметами соблюдайте осторожность. Постарайтесь запомнить свой сон: он может оказаться вещим. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Решения, принятые в этот день, будут еще долго влиять на вашу жизнь и работу. Будьте настойчивы и упорны, отстаивайте свои взгляды или убеждения. Однако если вы чувствуете, что надо уступить оппоненту, не бойтесь признать его правоту. Упрямство и упорство это не одно и то же.

Рак (22 июня — 22 июля)

День хорошо посвятить занятиям, которые вам действительно интересны. Можно попробовать освоить новое хобби, посетить какой-нибудь тематический мастер-класс. Не пытайтесь давить на собеседника, если он с вами не согласен, будьте тактичны и терпеливы с окружающими. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Высокий уровень энергии будет сопровождать Львов весь день. Вам захочется действовать, реализовывать свои идеи. Но возможно, вы почувствуете, что сейчас ресурсов для этого недостаточно. Также не все ваши близкие будут поддерживать эти идеи. Действуйте осмотрительно, без спешки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не стоит вести откровенные разговоры или затрагивать личные темы с окружающими. Некоторым это может не понравиться. Проявляйте сдержанность, позвольте вашему собеседнику иметь свое мнение. Умение слушать Девам 11 мая пригодится. Старайтесь провести день в компании единомышленников.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если вы будете прислушиваться к мнению других людей и уважать их решения, успех в ваших начинаниях обеспечен. Звезды советуют 11 мая не стремиться быть правым во всем: смотрите на вещи реалистично и не бойтесь признать свои ошибки. Действуйте последовательно, продвигайтесь к цели шаг за шагом

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проявляйте осторожность с новыми знакомыми, не доверяйте им личную или конфиденциальную информацию. 11 мая желание добиться успеха любой ценой может принести Скорпионам много проблем. Неформальное общение будет полезным и поможет продвинуться в профессиональной сфере.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит начинать новое дело или соглашаться на деловое предложение: время для этого еще не пришло. Также начало новых отношений или любовного романа 11 мая будет неудачным: возможен обман, разочарование или неудачные обстоятельства. Уделите больше времени своим нуждам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Приоритет следует отдать личным отношениям и уделить им больше времени. Дайте своему партнеру больше личной свободы; ваши чувства от этого только укрепятся. День подходит для духовного развития или медитации. Если вы одиноки, то можете встретить кого-то особенного с похожими интересами. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный день для творческих людей: писателей, исследователей, журналистов или ученых. Работа будет лучше спориться в команде единомышленников. Если вам нужно обратиться в какую-то общественную организацию, сделайте это с помощью посредников. Можно подумать о масштабных проектах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможны неожиданные финансовые поступления, получение страховки, наследства, дивидендов. Если вы планировали крупное приобретение, то это подходящее время. Самочувствие будет улучшаться в течение дня и уровень энергии повысится. Ожидается развитие в профессиональной сфере.