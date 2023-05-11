Гороскоп на 12 мая: хороший день для новых знакомств, отдыха и общения

День наполнен неожиданными событиями и изменчивыми обстоятельствами

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для отдыха и восстановления сил. Забудьте на время о рабочих проблемах, займитесь здоровьем. Следует минимизировать общение с неприятными или агрессивными людьми. Больше времени уделите семье и близким друзьям. Это поможет восполнить энергию и подготовиться к новым делам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Общение с людьми 12 мая дается Тельцам легко и может быть полезным. Путем переговоров вы можете быстро добиться желаемого или убедить собеседника принять вашу сторону. Не отказывайте в помощи незнакомцам: возможно, скоро вам самим понадобится их поддержка. Дела решаются удачно. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для исправления старых ошибок или возвращения к прошлым незавершенным делам. Некоторые ситуации или окружающие вас люди 12 мая будут восприниматься в розовом свете, поэтому не принимайте сразу важных решений, возьмите время на обдумывание.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный день, когда Раки могут воспользоваться новыми открывшимися возможностями или выгодной ситуацией. Творчески подходите к решению вопросов, это поможет найти оптимальное решение и получить нужные результаты. Вечер проведите расслабленно, восстановите силы и отдохните. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Выделите время для решения финансовых вопросов. Также сложные или неприятные дела 12 мая можно удачно закончить. Лучше не начинать серьезных разговоров с родными: вряд ли Львам будет легко найти компромиссное решение. Обсуждайте нейтральные темы, сохраняйте спокойствие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам 12 мая больше общаться, встречать новых интересных людей. Некоторые из них вскоре станут хорошими приятелями и единомышленниками. Проявите креатив в решении рутинных ежедневных вопросов: так вы приятно удивите близких и быстро справитесь с задачей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чтобы не испортить важные для вас отношения и реалистично оценивать ситуацию, старайтесь держать свои эмоции под контролем. Если вам предстоит командная работа, тщательно выбирайте помощников: люди, которые подвели вас в прошлом, могут сделать это снова. Отложите дорогие покупки на другой день.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День подходит для выполнения сложных или трудоемких задач. Энергия у Скорпионов будет на высоком уровне и им легко дадутся многие дела. Общение поможет укрепить старые связи и установить новые. Обращайте внимание на интонацию и эмоции собеседников, чтобы понять их истинные мотивы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День пройдет в основном спокойно и позитивно. Несколько повышен эмоциональный фон, а значит, вам надо контролировать свои слова и проявлять выдержку. Если придется что-то решать, не торопитесь, взвесьте все плюсы и минусы. Выберите дела, которые действительно доставляют удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Много событий произойдет случайно, без вашего участия или желания. Это будет иметь разнонаправленные тенденции, поэтому не делайте ничего, о чем бы пришлось позже пожалеть. Возможны выгодные предложения, которые через некоторое время принесут Козерогам хороший доход. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для примирения и восстановления плохих отношений. Водолеи могут понять точку зрения другого человека и найти компромиссное решение. Общайтесь больше, говорите на разные темы: 12 мая любой спор или дискуссия закончатся в вашу пользу. В личных отношениях все прекрасно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам удастся произвести приятное впечатление даже на критически настроенных людей и расположить к себе собеседника. Поэтому звезды рекомендуют Рыбам больше знакомиться, общаться и участвовать в дискуссиях. Домашние хлопоты вызовут у вас скуку: попросите близких помочь или отложите эти дела.