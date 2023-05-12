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Гороскоп на 13 мая: хороший день, который принесет много полезных знакомств и радостных моментов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 13 мая 2023 года
Гороскоп на 13 мая 2023 года. Фото Getty Images

13 мая следует обращать внимание на знаки судьбы

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мечты или желания Овнов, которые не требуют тщательной подготовки и больших затрат, могут начать исполняться 13 мая. Новые знакомства будут интересными и пригодятся вам в будущем. Проведите вечер в большой шумной компании: это добавит вам энергии и принесет радостные моменты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проявляйте активность, стройте планы и готовьте почву для движения вперед. Не отказывайтесь от того, что вам предлагают и не переживайте по мелочам. 13 мая Тельцам не стоит принимать кардинальные решения или рвать старые отношения. Сложные задачи могут вам покориться. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день, чтобы продумать мелочи и составить четкий план движения к своей мечте. Чтобы избежать возможных ошибок, нужно иметь несколько вариантов и хорошо подготовиться, прежде чем начинать что-то серьезное. Присмотритесь к окружающим: вы можете изменить свое мнение о ком-то.

Рак (22 июня — 22 июля)

У вас будет много энергии и жажда деятельности одолеет с самого утра. В потоке интересных идей и предложений постарайтесь определить самые выгодные из них, а от остальных откажитесь. Ракам полезно разговаривать с незнакомыми людьми и налаживать новые деловые связи. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Следует поставить свои интересы выше нужд окружающих вас людей. Занимаясь своими делами, вы можете получить хорошую выгоду и продвинуться в нужном вам направлении. Внимание и поддержку авторитетных людей можно получить с помощью комплиментов и лестных слов. Вечер проведите с семьей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Полученная в этот день неожиданная информация может существенно изменить ваши планы на ближайшее будущее. Придется пересматривать некоторые свои цели и подстраиваться под изменившиеся обстоятельства. Звезды советуют Девам сделать 13 мая генеральную уборку в квартире и избавиться от старых вещей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Посвятите день занятиям, которые вам по душе и вызывают приятные позитивные эмоции. Любимое хобби или легкая работа в саду помогут восстановить душевное равновесие и внутреннюю энергию. Люди, с которыми Весы познакомятся 13 мая, скоро окажутся им полезны и повлияют на будущие события.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это хороший день, чтобы наладить отношения с близкими, помириться с любимым человеком. Сделайте уборку в квартире, поставьте новые предметы декора. Возможно, скоро Скорпионам предстоит проводить больше времени дома, поэтому подготовьтесь к этому и наведите порядок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

События и люди, с которыми вам предстоит столкнуться, еще долго будут влиять на вашу жизнь, поэтому будьте более избирательными 13 мая в общении и в выборе своих занятий. День подходит для пересмотра старых дел и исправления ошибок. Не все, что вы задумали на этот день, может исполниться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Убавьте свою деловую активность и проведите день спокойно, занимаясь легкой работой или делами, которые приносят позитивные эмоции. Чтобы избежать конфликта с близкими людьми, Козерогам придется искать компромисс и чаще уступать. Проблемы или сложности помогут понять, где вы совершаете ошибку. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удачный день, когда Водолеи получат много хороших новостей и полезную информацию. Люди или прошлые события могут вернуться и открыть перед вами новые интересные возможности. Даже если на первый взгляд предложение выглядит сомнительно, не отказывайтесь от него сразу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День эмоционально нестабильный и, если есть возможность, лучше провести его дома. Снимите напряжение, общаясь с родными и близкими, займитесь уборкой или перестановкой. Не вступайте в споры, разговаривайте на приятные нейтральные темы. Это поможет избежать лишнего стресса.

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