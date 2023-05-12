Гороскоп на 13 мая: хороший день, который принесет много полезных знакомств и радостных моментов

13 мая следует обращать внимание на знаки судьбы

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мечты или желания Овнов, которые не требуют тщательной подготовки и больших затрат, могут начать исполняться 13 мая. Новые знакомства будут интересными и пригодятся вам в будущем. Проведите вечер в большой шумной компании: это добавит вам энергии и принесет радостные моменты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проявляйте активность, стройте планы и готовьте почву для движения вперед. Не отказывайтесь от того, что вам предлагают и не переживайте по мелочам. 13 мая Тельцам не стоит принимать кардинальные решения или рвать старые отношения. Сложные задачи могут вам покориться. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день, чтобы продумать мелочи и составить четкий план движения к своей мечте. Чтобы избежать возможных ошибок, нужно иметь несколько вариантов и хорошо подготовиться, прежде чем начинать что-то серьезное. Присмотритесь к окружающим: вы можете изменить свое мнение о ком-то.

Рак (22 июня — 22 июля)

У вас будет много энергии и жажда деятельности одолеет с самого утра. В потоке интересных идей и предложений постарайтесь определить самые выгодные из них, а от остальных откажитесь. Ракам полезно разговаривать с незнакомыми людьми и налаживать новые деловые связи. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Следует поставить свои интересы выше нужд окружающих вас людей. Занимаясь своими делами, вы можете получить хорошую выгоду и продвинуться в нужном вам направлении. Внимание и поддержку авторитетных людей можно получить с помощью комплиментов и лестных слов. Вечер проведите с семьей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Полученная в этот день неожиданная информация может существенно изменить ваши планы на ближайшее будущее. Придется пересматривать некоторые свои цели и подстраиваться под изменившиеся обстоятельства. Звезды советуют Девам сделать 13 мая генеральную уборку в квартире и избавиться от старых вещей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Посвятите день занятиям, которые вам по душе и вызывают приятные позитивные эмоции. Любимое хобби или легкая работа в саду помогут восстановить душевное равновесие и внутреннюю энергию. Люди, с которыми Весы познакомятся 13 мая, скоро окажутся им полезны и повлияют на будущие события.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это хороший день, чтобы наладить отношения с близкими, помириться с любимым человеком. Сделайте уборку в квартире, поставьте новые предметы декора. Возможно, скоро Скорпионам предстоит проводить больше времени дома, поэтому подготовьтесь к этому и наведите порядок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

События и люди, с которыми вам предстоит столкнуться, еще долго будут влиять на вашу жизнь, поэтому будьте более избирательными 13 мая в общении и в выборе своих занятий. День подходит для пересмотра старых дел и исправления ошибок. Не все, что вы задумали на этот день, может исполниться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Убавьте свою деловую активность и проведите день спокойно, занимаясь легкой работой или делами, которые приносят позитивные эмоции. Чтобы избежать конфликта с близкими людьми, Козерогам придется искать компромисс и чаще уступать. Проблемы или сложности помогут понять, где вы совершаете ошибку. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удачный день, когда Водолеи получат много хороших новостей и полезную информацию. Люди или прошлые события могут вернуться и открыть перед вами новые интересные возможности. Даже если на первый взгляд предложение выглядит сомнительно, не отказывайтесь от него сразу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День эмоционально нестабильный и, если есть возможность, лучше провести его дома. Снимите напряжение, общаясь с родными и близкими, займитесь уборкой или перестановкой. Не вступайте в споры, разговаривайте на приятные нейтральные темы. Это поможет избежать лишнего стресса.