Пора сделать паузу: названы знаки Зодиака, которым астрологи советуют отдохнуть в "черное" майское новолуние

Близнецам, Деве, Стрельцу и Рыбам так называемая Черная Луна принесет возможность перезагрузиться

Некоторым знакам Зодиака в мае будет сложно, однако звезды обещают возможность для передышки в новолуние 19 мая 2023 года. Так называемую Черную Луну можно будет увидеть на небе в 17:56 по Киеву. Четырем зодиакальных представителям это редкое событие принесет долгожданный отдых.

По словам астрологов, майское новолуние меньше всего затронет четыре знака Зодиака – Близнецов, Деву, Стрельца и Рыбы. Об это свидетельствуют их гороскопы, передает elitedaily.com.

Близнецы

Новолуние позволит вам заново узнать свой внутренний мир и немного уменьшить потребность в общении, которая так важна для этого знака. Накануне вашего дня рождения астрологи советуют расставить приоритеты в своем стремлении к удовлетворенности и стабильности. Не стесняйтесь свернуться калачиком в любимом одеяле с вкусняшками из любимого заведения и наслаждайтесь тишиной и покоем. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Дева

19 мая откроются возможности в сферах высшего образования и духовного развития. Удастся перевернуть страницу, чтобы ваша жизнь стала более комфортной. Вы обретете ясность в ваших суждениях и знаниях, а уверенность в своем опыте позволит вам принимать правильные решения в дальнейшем. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

В этом месяце новолуние предоставит вам возможность посмотреть на том, как вы относитесь к самому себе через свои ежедневные ритуалы и привычки. Как знак зодиака, ориентированный на свободу, вы не всегда мотивированы постоянством, но с 19 мая будете уделять приоритетное внимание удовольствиям в повседневной жизни. Будь то физическая активность, еда или уход за телом, сейчас самое время воспользоваться этими удобствами, какими бы незначительными они ни казались. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Звезды сулят возможность насладиться неизвестной ранее вам информацией. Учеба пойдет быстрыми темпами и будет приятна. Удачное время, чтобы заняться новыми увлечениями или поучаствовать в вдохновляющих беседах. Любая деятельность, которая заставляет вас думать, является отличным выбором в эти дни. Гороскоп для Рыб на сегодня ищите на сайте.

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