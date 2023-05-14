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Гороскоп на 15 мая: отличный день для дорогостоящих покупок и борьбы с пагубными привычками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 15 мая 2023 года
Гороскоп на 15 мая 2023 года. Фото Getty Images

Ночные светила могут помочь получить новый взгляд на жизнь

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Необходимо быть осторожным и не принимать на веру всё, что говорят окружающие. Важно избегать конфликтов с агрессивными людьми и не спровоцировать их на негативные действия. Лучше всего провести этот день в мире и спокойствии. В такие дни следует сохранять свои приоритеты и не менять их. Отметим, что Овны — самые лучшие любовники в мире.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Важно оказывать поддержку своим близким, поэтому не стоит отказывать им в просьбах. Рекомендуется начинать день с выполнения домашних дел и занятий по дому. Если у вас не будет достаточно времени и энергии, то можно перенести уборку и готовку на вечер. Смена обстановки также может оказаться полезной в течение дня.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Помните, что улыбка не только красит человека, но также может стать ключом к решению многих проблем. Доброжелательный настрой может быть полезен как в семейном кругу, так и в деловых разговорах. Важно придерживаться заранее принятых планов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды и планеты могут помочь вам получить новый взгляд на жизнь. В финансовой сфере шансы на успех равны 50 на 50, в то время как в любви вероятность удачи значительно выше. Тем, кто ищет свою вторую половинку, может очень повезти.

Лев (23 июля — 23 августа)

В течение дня появятся дезинформация и разговоры о вас и ваших близких, которые могут испортить настроение. Не следует реагировать на них отрицательно. Лучше всего сосредоточиться на чем-то более приятном и направить свою энергию на интересные занятия. Это поможет избавиться от негативных мыслей. Кстати, Лев — высокомерный знак Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Обратите внимание на свое здоровье: одевайтесь в соответствии с погодой, занимайтесь физическими упражнениями и правильно питайтесь. Хороший день для борьбы с пагубными привычками. Не забывайте о своей семье и близких — им может потребоваться ваша помощь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Важно не откладывать запланированные дела, особенно в любовных отношениях и личном благополучии. Вы сможете добиться многого благодаря своему интуитивному чутью, удаче и опыту. Однако звезды рекомендуют избегать смелых экспериментов в новых областях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы получите удивительную память и внимательность благодаря звездам, но можете потерять мотивацию. Поэтому старайтесь продолжать заниматься рутинными делами и не позволяйте себе отлынивать от работы. Наиболее важной областью вашей жизни являются финансы, поэтому рекомендуется уделить время на закрытие долгов. Добавим, что Скорпионы — одни из самых злых знаков Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День начнется с очень хорошего настроения. В это время вы можете избавиться от отрицательных эмоций и преодолеть внутренние конфликты, которые могут исчезнуть на долгое время. Вам следует проявлять вежливость и уважение к окружающим. Возможно, среди людей вы встретите того, кто захочет помочь вам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не нужно брать деньги в кредит. Вас ожидает серьезная борьба с врагами и конкурентами. Не стоит просить кого-то о помощи, вы сможете справиться со всеми проблемами самостоятельно. Вечером лучше заняться чем-то более легким и спокойным.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Деловые поездки, звонки и встречи лучше отложить. Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться чувствам фрустрации или гнева. Необходимо чаще напоминать себе, что самое значимое в жизни — это опыт, который приносит зрелость и способствует достижению успеха.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличный день для финансовых операций, открытия новых банковских счетов и совершения дорогостоящих покупок, но не такой удачный день для творческих людей. Лучше избегать чрезмерной откровенности в общении, так как о некоторых словах позже можно пожалеть.

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