Противоположности притягиваются: какие кардинально разные знаки Зодиака строят гармоничные отношения
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Некоторые люди создают отличные пары, хотя очень отличаются характером
Некоторые знаки Зодиака привлекают друг друга, хотя имеют кардинально разные характеры, увлечения, привычки. Не зря говорят, что противоположности притягиваются. Более того, у таких личностей есть неплохие шансы создать успешный союз.
Если говорить о совместимости знаков Зодиака по гороскопу, то астрологи выделяют шесть пар противоположностей, которых тянет друг к другу. Об этом говорится в их гороскопах, пишет yourtango.com.
Овен и Весы
Различия делают из этой двойки знаков замечательную пару. Оба могут быть упрямыми в спорах, но поддаются чарам друг друга. Их стихии – огонь и воздух – в объединении способны дать мощную энергию и яркие эмоции. Овен учит Весов отдыху и расслаблению без чувства вины, а те, в свою очередь, добавляют в поведение партнера осознанности.
Телец и Скорпион
Невероятно страстные и чувственные личности, что делает их партнерство сказочным, особенно совместимы в спальне. Оба знака добиваются успеха. Качества, которых не хватает каждому из вас, — это именно то, что есть у другого знака, что делает ваши противоположности такими гармоничными в паре.
Близнецы и Стрелец
Эти двое становятся отличными друзьями, нередко дружба перерастает в крепкое чувство и исключительное взаимопонимание. Близнецы могут иногда хитрить, когда Стрелец всегда выступает за правду. Но если есть желание, то все разногласия легко преодолеть.
Рак и Козерог
Семья и любовь одинаково важны для них. Рак, скорее всего, будет экстравертом с более занятой общественной жизнью, в то время как Козерог, как правило, более замкнут и домосед. Но эти противоположности имеют схожие взгляды на семью, что позволяет строить счастливые отношения.
Лев и Водолей
Лев любит брать на себя ответственность и командовать, но им также необходимо чувство порядка. Водолей же не стремится к контролю, готов поддаваться безумию и плыть по течению. Но если Лев принимает Водолея таким, каким он есть на самом деле, у этой пары есть шансы на радужное будущее. Водолей помогает Льву меньше беспокоиться о том, что подумают о нем окружающие.
Дева и Рыбы
Сдержанная Дева и ходячее торнадо Рак легко увлекаются друг другом. Благодаря взаимопомощи они борются со своими страхами и преодолевают трудности. Рыбы, как правило, больше плывут по течению жизни, в то время как Дева старается оставаться как можно более приземленной и вдумчивой. Если они научатся видеть в друг друге лучшее, то смогут оставаться вместе долго и радостно.
Ранее "Телеграф" писал, что астрологи назвали идеальных жен по знаку Зодиака. С этими женщинами есть все шансы построить гармоничную семью.