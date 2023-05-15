Противоположности притягиваются: какие кардинально разные знаки Зодиака строят гармоничные отношения

Некоторые люди создают отличные пары, хотя очень отличаются характером

Некоторые знаки Зодиака привлекают друг друга, хотя имеют кардинально разные характеры, увлечения, привычки. Не зря говорят, что противоположности притягиваются. Более того, у таких личностей есть неплохие шансы создать успешный союз.

Если говорить о совместимости знаков Зодиака по гороскопу, то астрологи выделяют шесть пар противоположностей, которых тянет друг к другу. Об этом говорится в их гороскопах, пишет yourtango.com.

Овен и Весы

Различия делают из этой двойки знаков замечательную пару. Оба могут быть упрямыми в спорах, но поддаются чарам друг друга. Их стихии – огонь и воздух – в объединении способны дать мощную энергию и яркие эмоции. Овен учит Весов отдыху и расслаблению без чувства вины, а те, в свою очередь, добавляют в поведение партнера осознанности.

Телец и Скорпион

Невероятно страстные и чувственные личности, что делает их партнерство сказочным, особенно совместимы в спальне. Оба знака добиваются успеха. Качества, которых не хватает каждому из вас, — это именно то, что есть у другого знака, что делает ваши противоположности такими гармоничными в паре.

Близнецы и Стрелец

Эти двое становятся отличными друзьями, нередко дружба перерастает в крепкое чувство и исключительное взаимопонимание. Близнецы могут иногда хитрить, когда Стрелец всегда выступает за правду. Но если есть желание, то все разногласия легко преодолеть.

Рак и Козерог

Семья и любовь одинаково важны для них. Рак, скорее всего, будет экстравертом с более занятой общественной жизнью, в то время как Козерог, как правило, более замкнут и домосед. Но эти противоположности имеют схожие взгляды на семью, что позволяет строить счастливые отношения.

Лев и Водолей

Лев любит брать на себя ответственность и командовать, но им также необходимо чувство порядка. Водолей же не стремится к контролю, готов поддаваться безумию и плыть по течению. Но если Лев принимает Водолея таким, каким он есть на самом деле, у этой пары есть шансы на радужное будущее. Водолей помогает Льву меньше беспокоиться о том, что подумают о нем окружающие.

Дева и Рыбы

Сдержанная Дева и ходячее торнадо Рак легко увлекаются друг другом. Благодаря взаимопомощи они борются со своими страхами и преодолевают трудности. Рыбы, как правило, больше плывут по течению жизни, в то время как Дева старается оставаться как можно более приземленной и вдумчивой. Если они научатся видеть в друг друге лучшее, то смогут оставаться вместе долго и радостно.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи назвали идеальных жен по знаку Зодиака. С этими женщинами есть все шансы построить гармоничную семью.