Гороскоп на 17 мая: хороший день, чтобы заводить друзей и строить планы на будущее

Планы, построенные в этот день, имеют высокие шансы на успех

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День неблагоприятный и даже опасный. Если вы потеряете концентрацию, можно получить травму, лишиться денег или совершить ошибку в расчетах. Откажитесь от поездок или активного времяпрепровождения 17 мая. Звезды советуют Овнам найти спокойное занятие и проявлять осторожность во всем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чем бы вы ни занимались, обращайте внимание на детали и мелочи. Именно от них будет зависеть успех вашего дела. Уделяйте больше времени своим родным и близким, проведите с ними вечер, расспросите об их проблемах. Уборка квартиры поможет Тельцам расслабиться и освободить место для перемен. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благодаря своему обаянию и дружелюбию, вы можете получить выгодное предложение работы или сотрудничества. Однако избегайте сомнительных предложений во избежание крупных потерь. Семейные отношения в этот день могут потребовать больше вашего внимания, чем обычно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки будет полезно знакомиться, общаться и быть среди людей. Займитесь новым делом или найдите занятие, которое давно вас привлекало. Интуиция будет давать верные советы, стоит к ней прислушаться. Физическая работа или тренировка помогут снять стрессовое состояние. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Скорее всего, у вас будет романтическое настроение; вам захочется рассказать о своих чувствах близкому человеку. Если вы хотите добиться успеха, не начинайте сразу несколько дел. Выберите самое важное и занимайтесь только им, шаг за шагом продвигаясь к поставленной цели.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будет важна быстрая реакция на происходящее: предугадывайте события и сразу же отвечайте. Это поможет получить максимум выгоды и пользы. Расставьте приоритеты и занимайтесь самыми прибыльными и важными делами в первую очередь. Не поддавайтесь приступам лени, иначе многое потеряете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Распланируйте день так, чтобы сделать больше интересных дел и получить от них удовольствие. Однообразная рутинная работа будет плохо удаваться Весам. Не бойтесь знакомиться и находить новых друзей: звезды говорят, что отношения, начатые в этот день, будут крепкими и продолжительными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Уровень энергии будет достаточно высок, что позволит браться за сложные и запутанные дела и решать серьезные проблемы. Не пытайтесь обогнать конкурентов: вы просто потратите много времени впустую; время для этого еще не пришло. Используйте свой шарм и обаяние для продвижения к мечте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Множество приятных сюрпризов ожидают Стрельцов 17 мая. У вас много амбициозных планов и желаний, к осуществлению которых можно смело приступать. Старайтесь избегать негативно настроенных людей, иначе они испортят вам настроение. Близкие также могут вас расстроить тем, что не сдержат своего обещания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По возможности, ограничьте контакты и проведите день в уединении. Возможно, близкие люди преподнесут вам неприятный сюрприз. В делах не спешите, составьте план и двигайтесь вперед методично и постепенно. Личные отношения в этот период складываются хорошо, не торопите события. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сосредоточьтесь на делах и не отвлекайтесь на мелочи. 17 мая велика вероятность ошибки или просчета, можно испортить то, над чем вы так усердно работали. Не откровенничайте с окружающими или незнакомцами, чтобы случайно не выдать чью-то тайну или конфиденциальную информацию.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если вы давно хотели с кем-то поговорить или обсудить важный вопрос, сделайте это в этот день. Скажите все, что считаете нужным и выслушайте собеседника. Прояснение ситуации избавит вас от дополнительных проблем в будущем. Не хвастайтесь и не рассказывайте 17 мая о своих успехах.