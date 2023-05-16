Укр

Гороскоп на 17 мая: хороший день, чтобы заводить друзей и строить планы на будущее

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 17 мая 2023 года
Гороскоп на 17 мая 2023 года. Фото Getty Images

Планы, построенные в этот день, имеют высокие шансы на успех

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День неблагоприятный и даже опасный. Если вы потеряете концентрацию, можно получить травму, лишиться денег или совершить ошибку в расчетах. Откажитесь от поездок или активного времяпрепровождения 17 мая. Звезды советуют Овнам найти спокойное занятие и проявлять осторожность во всем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чем бы вы ни занимались, обращайте внимание на детали и мелочи. Именно от них будет зависеть успех вашего дела. Уделяйте больше времени своим родным и близким, проведите с ними вечер, расспросите об их проблемах. Уборка квартиры поможет Тельцам расслабиться и освободить место для перемен. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благодаря своему обаянию и дружелюбию, вы можете получить выгодное предложение работы или сотрудничества. Однако избегайте сомнительных предложений во избежание крупных потерь. Семейные отношения в этот день могут потребовать больше вашего внимания, чем обычно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки будет полезно знакомиться, общаться и быть среди людей. Займитесь новым делом или найдите занятие, которое давно вас привлекало. Интуиция будет давать верные советы, стоит к ней прислушаться. Физическая работа или тренировка помогут снять стрессовое состояние. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Скорее всего, у вас будет романтическое настроение; вам захочется рассказать о своих чувствах близкому человеку. Если вы хотите добиться успеха, не начинайте сразу несколько дел. Выберите самое важное и занимайтесь только им, шаг за шагом продвигаясь к поставленной цели.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будет важна быстрая реакция на происходящее: предугадывайте события и сразу же отвечайте. Это поможет получить максимум выгоды и пользы. Расставьте приоритеты и занимайтесь самыми прибыльными и важными делами в первую очередь. Не поддавайтесь приступам лени, иначе многое потеряете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Распланируйте день так, чтобы сделать больше интересных дел и получить от них удовольствие. Однообразная рутинная работа будет плохо удаваться Весам. Не бойтесь знакомиться и находить новых друзей: звезды говорят, что отношения, начатые в этот день, будут крепкими и продолжительными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Уровень энергии будет достаточно высок, что позволит браться за сложные и запутанные дела и решать серьезные проблемы. Не пытайтесь обогнать конкурентов: вы просто потратите много времени впустую; время для этого еще не пришло. Используйте свой шарм и обаяние для продвижения к мечте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Множество приятных сюрпризов ожидают Стрельцов 17 мая. У вас много амбициозных планов и желаний, к осуществлению которых можно смело приступать. Старайтесь избегать негативно настроенных людей, иначе они испортят вам настроение. Близкие также могут вас расстроить тем, что не сдержат своего обещания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По возможности, ограничьте контакты и проведите день в уединении. Возможно, близкие люди преподнесут вам неприятный сюрприз. В делах не спешите, составьте план и двигайтесь вперед методично и постепенно. Личные отношения в этот период складываются хорошо, не торопите события. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сосредоточьтесь на делах и не отвлекайтесь на мелочи. 17 мая велика вероятность ошибки или просчета, можно испортить то, над чем вы так усердно работали. Не откровенничайте с окружающими или незнакомцами, чтобы случайно не выдать чью-то тайну или конфиденциальную информацию.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если вы давно хотели с кем-то поговорить или обсудить важный вопрос, сделайте это в этот день. Скажите все, что считаете нужным и выслушайте собеседника. Прояснение ситуации избавит вас от дополнительных проблем в будущем. Не хвастайтесь и не рассказывайте 17 мая о своих успехах.

Теги:
#Знаки Зодиака