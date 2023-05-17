Гороскоп на 18 мая: кого-то ждет продвижение в карьере, а кто-то сможет получить хорошую прибыль с хобби

День подходит для учебы или получения новых знаний.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День ожидается напряженный и суматошный. Придется решать много сложных вопросов и преодолевать трудности. Готовьтесь к тому, что надо будет менять планы и действовать спонтанно. Общение с окружающими также будет сопряжено с трудностями из-за непонимания: старайтесь ограничить контакты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Новости или события этого дня могут расстроить Тельцов и выбить их из колеи. Не принимайте близко к сердцу происходящее, старайтесь абстрагироваться от ситуации. Следует избегать контактов с людьми, которые настроены негативно и могут испортить вам настроение. Поддержка близких вам пригодится. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чтобы не попасть в трудную неприятную ситуацию, Близнецам 18 мая звезды советуют быть осторожнее и не соглашаться на все предложения, которые могут быть сделаны. Отказывайтесь от сомнительных сделок и держитесь подальше от людей с авантюрными идеями. Будьте сдержаннее в своих оценках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы будете получать много противоречивой информации и новостей из разных источников, однако не стоит верить всему, что вам скажут или напишут. Проверяйте факты и не делайте скоропалительных выводов. Некоторые вопросы придется решать очень быстро; прислушивайтесь к своей интуиции. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Некоторым Львам захочется почувствовать себя творцом, и прикоснуться к прекрасному миру искусства. Если ваша работа связана с творчеством, то вам повезет. Чтобы укрепить личные отношения, сделайте своему любимому человеку необычный сюрприз.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проявите сострадание, займитесь благотворительностью, помогите тем, кто в этом нуждается. Ваши добрые дела будут замечены и оценены окружающими. Старайтесь не нервничать и спокойнее относиться к тому, что происходит вокруг. Тогда конфликты и ссоры будут затихать сами собой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В первой половине дня Весам надо многое успеть и они будут работать в напряженном ритме. Старайтесь делать перерывы, не переживать, если что-то пойдет не так. После обеда займитесь делами, которые больше невозможно откладывать. Вечер проведите спокойно, расслабьтесь эмоционально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подходящее время, чтобы постараться продвинуть свое хобби или любимое занятие и монетизировать его. Удачные знакомства или установление новых связей могут помочь в этом Скорпионам. Не стесняйтесь рассказывать о своих увлечениях и талантах, делиться планами с окружающими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День напряженный и сложный. Придется решать многие проблемы, брать на себя ответственность. 18 мая более продуктивной будет командная работа, когда коллеги смогут помочь вам разобраться с делами. Не бойтесь начинать сложные трудоемкие проекты: в коллективе будет работаться легче.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День неблагоприятный и напряженный. Даже в работе, которую вы хорошо знаете, возможны проблемы и ошибки. Настраивайтесь на позитив и избегайте мрачных мыслей. В сложных ситуациях поможет чувство юмора и уверенность в своих силах. Избегайте конфликтов, спокойнее относитесь к происходящему. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Высокий уровень энергии 18 мая позволит Водолеям выполнить большой объем работы. Воспользуйтесь благоприятным временем, чтобы закончить сложные или неприятные дела и освободиться от обязательств. Новые знакомства пригодятся вам в будущем для продвижения в карьере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы проще было решать сложные вопросы, наведите порядок в своем рабочем графике, а также на письменном столе. Если все будет четко распланировано, не возникнет путаницы и спешки при выполнении важной работы. Прислушивайтесь к предложениям коллег или их идеям: это может помочь вам в карьере.