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Гороскоп на 18 мая: кого-то ждет продвижение в карьере, а кто-то сможет получить хорошую прибыль с хобби

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 18 мая 2023 года
Гороскоп на 18 мая 2023 года. Фото Getty Images

День подходит для учебы или получения новых знаний.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День ожидается напряженный и суматошный. Придется решать много сложных вопросов и преодолевать трудности. Готовьтесь к тому, что надо будет менять планы и действовать спонтанно. Общение с окружающими также будет сопряжено с трудностями из-за непонимания: старайтесь ограничить контакты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Новости или события этого дня могут расстроить Тельцов и выбить их из колеи. Не принимайте близко к сердцу происходящее, старайтесь абстрагироваться от ситуации. Следует избегать контактов с людьми, которые настроены негативно и могут испортить вам настроение. Поддержка близких вам пригодится. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чтобы не попасть в трудную неприятную ситуацию, Близнецам 18 мая звезды советуют быть осторожнее и не соглашаться на все предложения, которые могут быть сделаны. Отказывайтесь от сомнительных сделок и держитесь подальше от людей с авантюрными идеями. Будьте сдержаннее в своих оценках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы будете получать много противоречивой информации и новостей из разных источников, однако не стоит верить всему, что вам скажут или напишут. Проверяйте факты и не делайте скоропалительных выводов. Некоторые вопросы придется решать очень быстро; прислушивайтесь к своей интуиции. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Некоторым Львам захочется почувствовать себя творцом, и прикоснуться к прекрасному миру искусства. Если ваша работа связана с творчеством, то вам повезет. Чтобы укрепить личные отношения, сделайте своему любимому человеку необычный сюрприз.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проявите сострадание, займитесь благотворительностью, помогите тем, кто в этом нуждается. Ваши добрые дела будут замечены и оценены окружающими. Старайтесь не нервничать и спокойнее относиться к тому, что происходит вокруг. Тогда конфликты и ссоры будут затихать сами собой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В первой половине дня Весам надо многое успеть и они будут работать в напряженном ритме. Старайтесь делать перерывы, не переживать, если что-то пойдет не так. После обеда займитесь делами, которые больше невозможно откладывать. Вечер проведите спокойно, расслабьтесь эмоционально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подходящее время, чтобы постараться продвинуть свое хобби или любимое занятие и монетизировать его. Удачные знакомства или установление новых связей могут помочь в этом Скорпионам. Не стесняйтесь рассказывать о своих увлечениях и талантах, делиться планами с окружающими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День напряженный и сложный. Придется решать многие проблемы, брать на себя ответственность. 18 мая более продуктивной будет командная работа, когда коллеги смогут помочь вам разобраться с делами. Не бойтесь начинать сложные трудоемкие проекты: в коллективе будет работаться легче.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День неблагоприятный и напряженный. Даже в работе, которую вы хорошо знаете, возможны проблемы и ошибки. Настраивайтесь на позитив и избегайте мрачных мыслей. В сложных ситуациях поможет чувство юмора и уверенность в своих силах. Избегайте конфликтов, спокойнее относитесь к происходящему. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Высокий уровень энергии 18 мая позволит Водолеям выполнить большой объем работы. Воспользуйтесь благоприятным временем, чтобы закончить сложные или неприятные дела и освободиться от обязательств. Новые знакомства пригодятся вам в будущем для продвижения в карьере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы проще было решать сложные вопросы, наведите порядок в своем рабочем графике, а также на письменном столе. Если все будет четко распланировано, не возникнет путаницы и спешки при выполнении важной работы. Прислушивайтесь к предложениям коллег или их идеям: это может помочь вам в карьере.

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