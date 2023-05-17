Переезд, новая работа или начало романа: четыре знака Зодиака, жизнь которых изменит майское новолуние

Некоторым знакам Зодиака стоит готовиться к изменениям, которые сулит им "черная Луна"

Вечером в пятницу, 19 мая 2023 года, произойдет новолуние, которое также называют черной Луной. В астрологии это время считается особенным, и на четыре знака Зодиака редкое событие повлияет больше всего.

По словам астрологов, майское новолуние может изменить жизнь Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Об этом говорится в их гороскопах, передает elitedaily.com.

Телец

Новолуние дает возможность настроиться на то, что действительно важно для вас. Используйте этот день, чтобы расставить приоритеты. Можете смело уделить время приятным вещам: сходите на ужин в ресторане, расщедритесь на новый предмет одежды или проведите время с близким человеком. Гороскоп для Тельца на сегодня узнайте на сайте.

Лев

Майская Луна принесет новые начинания в вашей карьере и профессиональном мире. Пришло идеальное время, чтобы встать на новый профессиональный путь. Ваши действия помогут достичь желанной стабильности. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

Ваше внимание сместится на романтические и партнерские отношения. Вы открываете новую страницу в любви, а новолуние подарит комфорта и стабильности. Позвольте себе насладиться интимными моментами с другими — это определенно принесет вам пользу. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Водолей

Черная Луна сулит новшества в отношения дома и семейной жизни, Новолуние — возможность переориентировать ваши желания в этой области. Независимо от того, переезжаете ли вы, общаетесь с родственником или устраиваете новоселье, это идеальный день для отдыха в комфорте. Гороскоп для Водолея на сегодня ищите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи рекомендуют отдохнуть во время майского новолуния. В этом время им важно восстановить силы и сделать паузу.