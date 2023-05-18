Гороскоп на 19 мая: удача будет следовать за тем, кто настроен на романтику и не забывает об отдыхе

Удача в эту пятницу будет следовать за оптимистичными и веселыми людьми

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

19 мая рекомендуется проявлять больше доброты, не отвечать на негатив и избегать создания новых враждебных отношений. Звезды призывают вас идти по пути творчества и оптимизма. Важно избавиться от унылых мыслей о прошлом и сконцентрироваться на чем-то приятном.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проявите больше решимости. Не позволяйте страхам овладеть вами. Старайтесь завершать взаимодействие с людьми на положительной ноте. Прощайтесь с добрыми словами и желаниями. Во второй половине дня ожидаются успешные романтические свидания. Добавим, что Телец скоро осуществит свои мечты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Идеальное время для того, чтобы искать свою вторую половинку. Влияние звезд придаст вам больше привлекательности, однако не стоит спешить, когда начинаются новые отношения. Важно внимательно взвесить все плюсы и минусы перед тем, как открыто высказывать свои желания и чувства.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день будет полон новых связей и информации. Но нужно быть более осторожными по отношению к смелым идеям и заманчивым предложениям, поскольку влечение эмоциями может привести к ошибкам и неприятностям. Основная задача 19 мая — действовать осторожно и не упускать никаких мелочей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Эта пятница идеальна для физических активностей, прогулок и умеренных тренировок в спортзале. Особое значение имеет поддержание социальных контактов и избегание длительного одиночества. Если возникнут проблемы, стоит доверять своей интуиции.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Иногда мы можем полностью погрузиться в ощущения и эмоции, которые захлестывают нас, и пребывать в состоянии счастья и блаженства. Однако необходимо помнить, что важно сохранить способность вернуться к реальности. 19 мая стоит задуматься о том, что сейчас действительно важно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благосклонность ночные светил приведет к значительному увеличению интеллектуальной активности, поэтому необходимо сохранять записи идей и прозрений — их будет много. Лучше сосредоточиться на самом важном и не тянуть с осуществлением планов. Отметим, что перед магнетизмом Весов не устоит никто.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила не причинят вам вреда. Деньги будут "проситься" к самым усердным Скорпионам. Это прекрасный день для финансовой активности, но помимо работы вы также можете уделить внимание любви, хобби и развлечениям. В общем, во множестве дел не стоит забывать о релаксе. Кстати, Скорпионы разбогатеют в 2023 году.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Прекрасное время для романтических свиданий. Не стесняйтесь тратить деньги на подарки для вашей второй половинки, совместные проекты и развлечения. Веселитесь и не заморачивайтесь по пустякам. Важно избавляться от негатива и не создавать новых проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будет полезно 19 мая уметь избегать негатив и объективно оценивать происходящее. Звезды советуют настроиться на позитивный настрой — это поможет развеять печали и проблемы как внутри вас, так и в ваших делах. Только при условии поиска плюсов во всем, вы сможете достичь результатов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Спокойный день, полный гармонии. Звезды предлагают каждому возможность самостоятельно поставить перед собой задачу и выбрать наилучшие способы ее достижения. Никто не создает преград — ни планеты, ни люди, ни обстоятельства. Однако не следует ожидать подсказок или помощи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удача будет следовать за оптимистичными и веселыми людьми. Звезды желают, чтобы все важные задачи были успешно завершены. Астрологи рекомендуют придерживаться расписания и планов на день, не перегружаться и больше доверять своей интуиции.