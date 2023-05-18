Счастье не за горами: названы три знака Зодиака, которым повезет в майское новолуние

В жизни Тельцов, Раков и Скорпионов ожидаются приятные изменения, в том числе финансовые

Приближается новолуние, которое произойдет 19 мая 2023 года в знаке Тельца. Астрологи считают, что это особое событие меняет жизнь представителей зодиакального круга. Некоторым знакам Зодиака новая фаза Луна принесет счастье как в материальном, так и в духовном плане.

По словам астрологов, в числе счастливчиков оказались Телец, Рак и Скорпион. Судя по их гороскопом, майское новолуние сделает их счастливыми людьми, пишет Bustle.

Телец

Вы обретете чувство уверенности в себе и сможете действовать. Не бойтесь закладывать фундамент, все дела увенчаются успехом. Звезды способствуют воплощению ваших желаний. Вы сможете расширить финансовые горизонты и поставить себя на первое место. Гороскоп для Тельца на сегодня найдете на сайте.

Рак

Если вы стремились к смене обстановки, то настал идеальный момент. В новолуние ваши мысли и желания станут более осознанными. Работайте над своими целями и точно достигнете их. Это принесет вам счастье и удовлетворение. После насыщенного дня не бойтесь позволить себе отдых и расслабление. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Майское новолуние наполнит вашу жизнь любовь и романтикой, оживит отношения и привнесет в них новые традиции. Отличное время, чтобы устроить свидание. Общайтесь с партнером или одинокими людьми, не спешите, получайте удовольствие. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака может изменить новолуние в мае 2023 года. Переезд, новая работа, начало отношений и не только предвещают астрологи.