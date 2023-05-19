Гороскоп на 20 мая: кого-то ждут удачный шопинг, а кого-то - романтичное знакомство

Не бойтесь начинать новое или незнакомое вам дело

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Надо стараться сохранять спокойствие и дружелюбное отношение к окружающим, даже если вам кажется, что они вас провоцируют или стараются вывести из себя. В работе не стоит полагаться на чью-то помощь: планируйте все дела, рассчитывая только на свои силы. Вечером ситуация у Овнов улучшится.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День ожидается загруженный и напряженный. Чтобы успеть все вовремя, делегируйте часть своих обязанностей коллегам или помощникам. При принятии важного решения не слушайте чужих советов: ваша интуиция подскажет более верный путь. Вечер 20 мая проведите с людьми, которые вас вдохновляют. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Оставьте в прошлом мысли о совершенных ошибках или неприятностях. Откройте следующую главу, начните новое дело или приступите к изучению интересного предмета. Полезно найти единомышленников или союзников для своих идей. Общайтесь с незнакомыми людьми, эти связи вам пригодятся.

Рак (22 июня — 22 июля)

День благоприятный и довольно спокойный. Ракам можно немного расслабиться и заниматься легкой необременительной работой. Составьте планы на ближайшие несколько дней, начните дело, которое долго откладывали. Звезды не рекомендуют 20 мая совершать покупки или тратить деньги. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удача на вашей стороне и можно начинать новые сложные дела. Есть шанс далеко продвинуться в каком-то важном деле и получить результат, на который даже не рассчитывали. При задержках или неприятностях не отступайте и продолжайте добиваться своей цели: упорство будет вознаграждено.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Работа в одиночку не будет продуктивной, поэтому найдите себе помощников или попросите помощи у коллег. Возможно, ваше сотрудничество вскоре перерастет в дружеские или даже любовные отношения и продлится еще долго. Есть шанс 20 мая завершить старое надоевшее дело.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ожидается долгий и сложный день: Стрельцам предстоит решить много вопросов, причем браться придется за несколько дел сразу. Старайтесь не нервничать и не создавать стрессовые ситуации с окружающими. Работайте быстро, но в комфортном для себя темпе, иначе самочувствие может быстро ухудшиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Чем больше Скорпионы будут общаться и разговаривать с окружающими, тем выше шанс завести нужное деловое знакомство и получить выгодное предложение. Ваше обаяние 20 мая откроет любые двери. Закончите рутинные дела, чтобы они не тянули вас назад и не портили настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам надо быть особенно упорными и настойчивыми в достижении своих целей. Успех будет вам обеспечен, если вы не бросите сложное дело на полпути, а добьетесь нужных результатов. В трудных ситуациях обращайтесь за помощью к родным. Покупки будут удачными и прослужат долго.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Первая половина дня будет особенно сложной для работы: низкий уровень энергии не позволит быстро взяться за работу и войти в рабочий ритм. Не стоит просить помощи у окружающих, они могут подвести. Однако обаяние Козерогов поможет им успешно провести переговоры, убедить скептиков в своей правоте. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Высокий уровень энергии в этот день даст возможность долго и плодотворно работать или сделать тяжелую работу по дому. Если по каким-то причинам вам нечем заняться, то эта активность может перейти в желание устроить скандал или ссору. Тенденции этого дня будут иметь продолжение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам будет легко произвести впечатление на нужных людей или завести новых приятелей. Общительность и обаяние Рыб 20 мая помогут им приблизиться к желаемому. Если есть дела или работа, о которой вы часто думаете, то это хороший день чтобы, наконец, заняться ей вплотную.