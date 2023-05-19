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Гороскоп на 20 мая: кого-то ждут удачный шопинг, а кого-то - романтичное знакомство

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 20 мая 2023 года
Гороскоп на 20 мая 2023 года. Фото Getty Images

Не бойтесь начинать новое или незнакомое вам дело

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Надо стараться сохранять спокойствие и дружелюбное отношение к окружающим, даже если вам кажется, что они вас провоцируют или стараются вывести из себя. В работе не стоит полагаться на чью-то помощь: планируйте все дела, рассчитывая только на свои силы. Вечером ситуация у Овнов улучшится.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День ожидается загруженный и напряженный. Чтобы успеть все вовремя, делегируйте часть своих обязанностей коллегам или помощникам. При принятии важного решения не слушайте чужих советов: ваша интуиция подскажет более верный путь. Вечер 20 мая проведите с людьми, которые вас вдохновляют. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Оставьте в прошлом мысли о совершенных ошибках или неприятностях. Откройте следующую главу, начните новое дело или приступите к изучению интересного предмета. Полезно найти единомышленников или союзников для своих идей. Общайтесь с незнакомыми людьми, эти связи вам пригодятся.

Рак (22 июня — 22 июля)

День благоприятный и довольно спокойный. Ракам можно немного расслабиться и заниматься легкой необременительной работой. Составьте планы на ближайшие несколько дней, начните дело, которое долго откладывали. Звезды не рекомендуют 20 мая совершать покупки или тратить деньги. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удача на вашей стороне и можно начинать новые сложные дела. Есть шанс далеко продвинуться в каком-то важном деле и получить результат, на который даже не рассчитывали. При задержках или неприятностях не отступайте и продолжайте добиваться своей цели: упорство будет вознаграждено.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Работа в одиночку не будет продуктивной, поэтому найдите себе помощников или попросите помощи у коллег. Возможно, ваше сотрудничество вскоре перерастет в дружеские или даже любовные отношения и продлится еще долго. Есть шанс 20 мая завершить старое надоевшее дело.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ожидается долгий и сложный день: Стрельцам предстоит решить много вопросов, причем браться придется за несколько дел сразу. Старайтесь не нервничать и не создавать стрессовые ситуации с окружающими. Работайте быстро, но в комфортном для себя темпе, иначе самочувствие может быстро ухудшиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Чем больше Скорпионы будут общаться и разговаривать с окружающими, тем выше шанс завести нужное деловое знакомство и получить выгодное предложение. Ваше обаяние 20 мая откроет любые двери. Закончите рутинные дела, чтобы они не тянули вас назад и не портили настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам надо быть особенно упорными и настойчивыми в достижении своих целей. Успех будет вам обеспечен, если вы не бросите сложное дело на полпути, а добьетесь нужных результатов. В трудных ситуациях обращайтесь за помощью к родным. Покупки будут удачными и прослужат долго.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Первая половина дня будет особенно сложной для работы: низкий уровень энергии не позволит быстро взяться за работу и войти в рабочий ритм. Не стоит просить помощи у окружающих, они могут подвести. Однако обаяние Козерогов поможет им успешно провести переговоры, убедить скептиков в своей правоте. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Высокий уровень энергии в этот день даст возможность долго и плодотворно работать или сделать тяжелую работу по дому. Если по каким-то причинам вам нечем заняться, то эта активность может перейти в желание устроить скандал или ссору. Тенденции этого дня будут иметь продолжение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам будет легко произвести впечатление на нужных людей или завести новых приятелей. Общительность и обаяние Рыб 20 мая помогут им приблизиться к желаемому. Если есть дела или работа, о которой вы часто думаете, то это хороший день чтобы, наконец, заняться ей вплотную.

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