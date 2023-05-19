Отношения перейдут на новый уровень: новолуние 19 мая принесет любовь трем знакам Зодиака

Жизнь Тельцов, Раков и Близнецов наполнится романтикой

В пятницу, 19 мая 2023 года, произойдет новолуние. В астрологии оно считается не рядовым событием, а днем с особенной энергетикой и влиянием на все знаки Зодиака. В хорошем смысле Луна изменит любовную жизнь трех из них.

По словам астрологов, майское новолуние способствует переходу на новый уровень отношений Тельцов, Близнецов и Раков. Так показывают гороскопы трех знаков Зодиака, пишет YourTango.

Телец

Вы не испытаете никаких сомнений касательно близкого человека. Ваши отношения сдвинутся с точки. Возможно, перед вам предстанут новые вызовы в семейной жизни. Более того, кто-то из Тельцов в новолуние решится на женитьбу. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Новолуние поможет преодолеть любые сомнения по поводу ваших отношений. Вы наконец-то сможете честно ответить партнеру, что готовы принадлежать только ему. Перед вами откроется путь в счастливое будущее с тем, кого вы выбрали. Гороскоп для Близнецов на сегодня найдете на сайте.

Рак

Ваше хорошее настроение создаст здоровую атмосферу для вас и вашего романтического партнера. В новолуние вы сможете поговорить. В этой беседе есть возможность спланировать отпуск или обсудить направление, в котором двигаются ваши отношения. Новая Луна сделает вас счастливым. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака изменит новолуние 19 мая. Кому-то звезды обещают переезд и новую работу.