Можно расслабиться: названы три знака Зодиака, на которых новолуние в мае повлияет меньше всего

Новая фаза Луны подарит Овнам, Близнецам и Весам возможность отдыха

В 18:56 19 мая 2023 года произойдет новолуние, также известное как "черная Луна". По мнению астрологов, это событие может менять жизнь знаков Зодиака, но трех из них лунное явление затронет минимальным образом.

Гороскоп на новолуние 19 мая свидетельствует о том, что меньше всего Луна повлияет на Овнов, Близнецов и Весов. Об этом рассказывает издание Bustle.

Овен

Новолуние побуждает вас продумывать каждое решение, в том числе финансовое. Перед тем, как направить свою энергию на что-то, вы будете просчитывать все возможные сценарии. Это планирование обеспечит вам успех в будущем. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Близнецы

Сохраняйте свои мысли при себе, это принесет пользу. Во время новолуния больше наблюдайте, а не действуете. Луна поможет расставить приоритеты в ценностях. Смело полагайтесь на интуицию. Гороскоп для Близнецов на сегодня узнайте в статье.

Весы

Не стесняйтесь обращаться за помощью, когда она вам понадобится. Полагайтесь на поддержку близких. В период новолуния можете принять доброту других людей без страха или осуждения. Доверие – вот, что важно для вас сейчас. Гороскоп для Весов на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким знакам Зодиака новолуние в мае принесет море романтики и любви. Кто-то даже может отнести документы в ЗАГС.