"Начинаем освобождаться от гнид": астролог назвала позорные периоды для оккупантов на фронте

Украинская армия начнет освобождать территории от оккупантов

Украинский астролог Эрика Роялс сделала прогноз на ближайшее время и заявила, что май станет унизительным для "второй армии мира". Она прогнозирует активное наступление ВСУ.

Астроэксперт в Инстаграме отметила, что Плутон, который является планетой зачистки и избавления от устаревшего и лишнего, может оказать положительное воздействие на силу украинской армии. Более того, начиная с 1 мая, Плутон стал ретроградным, а это приведет к активизации ВСУ и началу освобождения наших территорий от российских оккупантов.

"Май для врага ожидается позорным. Нашим котикам тоже придется непросто. Но до середины октября у нас ожидается прорыв и масса отвоеванных территорий", — заявила Эрика Роялс.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.

Также астрологи прогнозируют скорую кончину российского диктатора путина. Влад Росс заявил, что президент россии не доживет до конца президентского срока.