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Гороскоп на 21 мая: благоприятный день, когда стоит поговорить по душам и прогуляться на свежем воздухе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 21 мая 2023 года
Гороскоп на 21 мая 2023 года. Фото Getty Images

Лучше посвятить день домашним делам и улучшению своей личной жизни

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь полностью погрузиться в свои домашние дела. Лучше уделять больше внимания общению с близкими и родственниками, делать уборку и избавляться от ненужных вещей. Вечером астрологи советуют пригласить гостей. Важно не оставаться в одиночестве на долгое время.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила призывают к расслаблению и слушанию интуиции. Будут случаться удивительные вещи, но события этого дня приведут к завершению некоторых давних проблем, которые тревожили долгое время. Вечером получите ответы на давно поставленные вопросы. Добавим, что Телец скоро осуществит свои мечты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благодаря ночным светилам ваше биополе будет укреплено. Старайтесь хранить свои планы на день в секрете, чтобы избежать их срыва. Во второй половине дня отлично подойдут практики, связанные с духовностью, такими как медитации и аффирмации.

Рак (22 июня — 22 июля)

21 мая вы можете испытать на себе давление окружающих. Для того чтобы пройти проверку на прочность, вам понадобится чуть больше отзывчивости и доброты в сердце. Звезды и планеты существенно улучшат вашу память, так что можно заняться получением знаний.

Лев (23 июля — 23 августа)

Берегите свое личное время и здоровье — нет необходимости перегружать себя работой и делами. Дополнительная прибыль совершенно не стоит этого. Астрологи рекомендуют не скрывать свои эмоции в любви. Вам следует откровенно разговаривать с близким человеком о всем, что вас беспокоит.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваше внутреннее состояние сильно подвержено влиянию звезд и планет. Наступило благоприятное время для занятий духовной практикой, молитвой и глубоких бесед о душе. Кроме того, влияние ночных светил поможет избежать неудачных ситуаций и событий.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды благосклонны, поэтому если вы стремитесь к успеху в своих делах, вам следует с самого утра настроиться на прогресс и начать принимать меры. Те, кто не будет терять время, почти мгновенно почувствуют прилив энергии и столкнутся с благоприятными обстоятельствами. Отметим, что перед магнетизмом Весов не устоит никто.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День, когда понадобится проявить оптимизм. 21 стоит расслабиться и быть радостнее. Если вы сумеете легко отнестись к тому, что происходит, то сами события обещают быть благоприятными. Даже давние проблемы можно смягчить или обойти в течение этого дня. Кстати, Скорпионы разбогатеют в 2023 году.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Полезно переключиться на развитие в духовной сфере. Рутинные задачи будут значительно замедлять прогресс, поэтому астрологи рекомендуют не уделять им особого внимания. Прибегая к духовным практикам, можно успешно справиться с повседневными проблемами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не рекомендуется проявлять слишком много инициативы. Было бы лучше отложить важные решения на другой день. Целесообразно посвятить день домашним делам и улучшению своей личной жизни. Звезды благоприятствуют этим сферам, поэтому можно уделить им внимание.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Стоит воздержаться от принятия значимых решений относительно семейных проблем. Разумно сначала посоветоваться с близкими, чтобы избежать возможных конфликтов. В начале дня лучше уделить время на уборку. Вечер идеально подойдет для занятий спортом, прогулок.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Иногда бывает сложно начать уверенно двигаться вперед в будущее. Если удастся избежать нервного напряжения и освободиться от стресса, то успех не заставит себя долго ждать. Вечер лучше провести в одиночестве, занимаясь личными делами. Можно составлять планы и размышлять о том, что вас ждет впереди.

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