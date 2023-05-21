Молчат как рыбы: три знака Зодиака, которым можно доверить самые сокровенные секреты

Если не хотите, чтобы ваша информация просочилась, раскрывайте детали только "проверенным" знакам

Некоторые знаки Зодиака ужасно болтливы, даже если дело касается секретов близких людей. Другие же представители зодиакального круга будут молчать как рыбы, поэтому им смело можно доверять самую сокровенную информацию.

По словам астрологов, умеют хранить секреты три знака Зодиака – Рыбы, Козерог и Весы. Об этом свидетельствуют их гороскопы, пишет Bustle.

Рыбы

Очень дорожат своей дружбой, не осмелятся сделать что-либо, что может поставить их отношения под угрозу, в том числе рассказать чужие секреты. Этому чувствительному знаку Зодиака можно довериться, к счастью, он понимает важность надежности и верности. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Ценят доверие и надежность, характеризуются чрезвычайно дисциплинированным поведением. Серьезно относятся к обязательствам и понимают последствия выдачи чужих тайн. Козерог спокойно выслушает и не разболтает секрет. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Весы

Стремятся сохранять нейтральность. Предпочитают сохранять конфиденциальность, поэтому можете смело доверять им свои секреты. Этот знак никогда не испортит репутацию человека, на которого можно положиться. Гороскоп для Весов на сегодня найдете на сайте.

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