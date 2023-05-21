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Гороскоп на 22 мая: время, когда не нужно ставить себя в рамки и обращать внимание на недоброжелателей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 22 мая 2023 года
Гороскоп на 22 мая 2023 года. Фото Getty Images

Многим знакам Зодиака могут прийти в голову свежие идеи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Необходимо сохранять свои планы в секрете, чтобы не подвергать успех риску от "сглаза". Уместно держать свои мысли скрытыми, поскольку удача предпочитает тишину. Ночные светила помогут решить насущные проблемы. Вечером можно сходить в магазин и порадовать себя новыми вещами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Стремитесь быть умеренными. Возможно, появятся люди, которые хотят навредить вам. Не обращайте на них внимания. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на более практических вещах. Ваш подход к делам должен быть максимально логичным и рациональным. Добавим, что Тельцы те еще собственники.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Гороскоп советует воздержаться от торопливых действий 22 мая и дать событиям развиваться естественным образом. Отбросив суету, можно значительно изменить свою жизнь и уделить больше внимания самому себе, своим желаниям, семье, личному росту и приятным занятиям.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот понедельник о себе напомнят нерешенные вопросы, о которых нужно будет позаботиться, даже если не хочется. От этого свои преимущества: возможность разобраться с неприятным делом таким образом, чтобы больше никогда не возвращаться к нему. Позитивные изменения произойдут в жизни, когда закроется дверь в прошлое.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вам могут прийти в голову свежие идеи. Постарайтесь не ограничивать себя строгими границами, иначе удача обойдет вас стороной. Посвятите время творчеству, устройте свидания и уделите внимание семье. Избегайте обещаний, которые не сможете выполнить, и не проявляйте агрессию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Для достижения хороших результатов в областях, которые вас интересуют, лучше действовать самостоятельно и доверять своей интуиции. Следует спокойно относиться к изменениям в планах. Это поможет избежать беспокойства и напрасных надежд.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила указывают на необходимость увеличения активности в бизнесе и взаимодействии с другими людьми. Важно установить новые связи. Что касается финансов, то рекомендуется отложить деньги, а не тратить их. Вечером стоит уделить внимание выполнению домашних задач. Отметим, что Весы будут очень успешны в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Лучше 22 мая уделить больше внимания своим близким. Интенсивная работа может привести к истощению вашей энергии, а недостаток поддержки может вызвать депрессию. Поэтому имеет смысл сконцентрироваться на более значимых задачах, чтобы обрести силы для будущих достижений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день, чтобы расширить свои знания и набраться опыта. Звезды будут усиливать вашу способность запоминать и ваше стремление к новым знаниям. В общении с другими людьми важно быть тактичными и вежливыми. Вечером лучше встретиться с друзьями, навестить кого-то и насладиться приятной атмосферой беседы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Постарайтесь глубоко погрузиться в свои бытовые дела. Также не стесняйтесь знакомиться с новыми людьми или искать новые примеры для подражания. Есть вероятность, что они помогут вам получить нужные знания и ценный опыт. Сохранение хладнокровия и спокойствия поможет вам достичь победы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Возможно, 22 мая появится сильное желание радикально изменить свою жизнь. Перед внесением каких-либо изменений стоит внимательно обдумать все позитивные и негативные аспекты: отказаться от имеющегося можно очень быстро, но восстановить потерянное практически невозможно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В такие дни иногда бывает трудно преодолеть тревогу и приступить к действиям. Однако, если вы сумеете избежать нервного напряжения и снять стресс, то удача не заставит себя долго ждать. Лучше провести вечер в уединении, занимаясь любимыми делами. Кстати, Рыбам можно доверить самые сокровенные секреты.

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