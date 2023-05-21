Не смогут ужиться и сработаться: какие знаки Зодиака наиболее несовместимы

Не все знаки Зодиака подходят друг другу, по мнению астрологов

Некоторые знаки Зодиака кардинально разные, но часто привлекают друг друга и могут создавать гармоничные отношения. Другие же представители зодиакального круга ни при каких условиях не смогут ужиться или работать в одной команде.

Гороскоп совместимости указывает на несколько несовместимых знаков Зодиака, по словам астрологов. Об этом сообщает YourTango.

Какие знаки Зодиака не подходят друг другу

Овен: Рак, Козерог, Весы

Романтические отношения с Раком или Козерогом вряд ли возможны. Их энергия просто плохо сочетается с вашим пламенным темпераментом, и в конечном итоге они разочаруют вас. Весы с астрологической точки зрения — ваша полная противоположность.

Телец: Лев, Водолей, Скорпион

Роман со Львом и Водолеем принесет лишь душевную боль. Если вас охватит страсть со Скорпионом, знайте, что это не будет означать совместимость.

Близнецы: Дева, Рыбы, Стрелец

Вы не совместимы ни с Девой, ни с Рыбами. Со Стрельцом возможность комфортного сотрудничества также минимальна.

Рак: Овен, Весы, Козерог

Не стоит влюбляться в тех, кто родился под знаком Овна или Весов. Увлечение Козерогом приведет к не меньшему разочарованию и желанию сбежать.

Лев: Телец, Скорпион, Водолей

Если вам нравятся конфликты и скандалы, то тогда взаимодействие с Тельцом и Скорпионом вас устроит. Вы также можете быть слишком сильной личностью для Водолея, что в конечном итоге может испортит отношения.

Дева: Близнецы, Стрелец, Рыбы

По иронии судьбы, вашими лучшими друзьями могут быть те, с кем вы наименее совместимы, и это Близнецы и Стрелец. Они могут привлекать вас, но в тайне вы поддаете их поведение осуждение. Более того, они, скорее всего, осуждают Деву в ответ. Кошмар, а не дружбу и романтику, принесет и общение с Рыбами.

Весы: Рак, Козерог, Овен

Вашу открытую и коммуникабельную личность оттолкнет жесткость и структурированность как Рака, так и Козерога. О балансе, что важно для вас, речь не идет у огненного знака Овна.

Скорпион: Лев, Водолей, Телец

Вы известны жесткостью, именно поэтому не можете терпеть Льва и Водолея. Они действуют вам на нервы. Вы можете попытаться поладить с Тельцом, будете восхищаться его силой, но, в конце концов, Телец просто несовместим с вами, как ни старайся.

Стрелец: Дева, Рыбы, Близнецы

Придирчивая Дева или витающие в облаках Рыбы – испытание вашего терпения. Что касается Близнецов, то их нерешительность вам точно не понравится.

Козерог: Овен, Весы, Рак

Овен будет всегда вас раздражать. То же самое касается вас и вашей несовместимости с Весами. Вы никогда ни о чем не договоритесь. Рак и вы сможете общаться короткий период, но достичь консенсуса не удастся.

Водолей: Телец, Скорпион, Лев

Бегите от тех, кто родился под знаком Тельца или Скорпиона. Они гораздо более упрямы, чем вы, и это будет действовать вам на нервы. Да и Лев для вас в стоп-списке.

Рыбы: Близнецы, Стрелец, Дева

Вы просто не сможете понять мысли Близнецов и Стрельца. Практичность Девы будет полностью противостоять вашей потребности в фантазии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зодиакальных парах, у которые есть шанс прожить в идиллии всю жизнь. Таких пар-счастливчиков всего семь.