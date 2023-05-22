Гороскоп на 23 мая: лучшим лекарством от всех невзгод станет работа и общение с дорогими людьми

Многие знаки Зодиака смогут легко разобраться в своих личных делах

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Есть возможность заняться ремонтом старых вещей и уборкой дома. Важно избегать расточительства. Это относится не только к расходам денег, но и к времени. 23 мая люди будут судить вас по внешности, поэтому необходимо создать правильное первое впечатление.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Воспользуйтесь этим днем наилучшим образом, так как ночные светила будут находиться в благоприятном положении. Старайтесь действовать быстро и без медлительности, чтобы не терять время напрасно. Вы можете попробовать заняться чем-то новым как дома, так и на работе, совершать покупки. Добавим, что Тельцы те еще собственники.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Искренность 23 мая является основным инструментом в поиске любви и дружбы. Старайтесь притягивать в свою жизнь положительную энергию. Специалисты советуют избегать лжи, так как звезды и планеты немедленно обнаружат ваше обманчивое поведение и обратят его против вас. Если возможно, отложите покупки на более поздний момент.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды советуют отложить осуществление конкретных задач и уделить внимание общим вопросам. Вместо этого следует заняться укреплением собственного авторитета, продолжить обучение или подготовку к новому проекту. Не стоит совершать покупки — есть риск стать жертвой мошенничества.

Лев (23 июля — 23 августа)

Для многих Львов будет сложно сосредоточиться на повседневной рутине из-за негативного влияния планет. Эта астрологическая обстановка не способствует монотонной деятельности. Тем не менее, появившееся желание перемен может привести к неожиданным последствиям, включая чрезмерную расточительность.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Поведение окружающих будет непонятным, нелогичным и не поддающимся объяснению. Вместо того чтобы обращать внимание на окружающих, лучше сконцентрироваться на собственных проблемах и заботах. Важно никого не критиковать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

23 мая — идеальный день для самоанализа. Это время, когда стоит задуматься о причинах неудач и способах исправления ошибок. Возможно, советы и поддержка близких и друзей окажутся незаменимыми. Желательно завершить все запланированные дела. Отметим, что Весы будут очень успешны в 2023 году.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды позитивно влияют в области отношений и любви. Многие смогут легко разобраться в своих личных вопросах, не причиняя себе или своим близким эмоциональную боль. После таких изменений есть шанс стать ближе друг к другу и восстановить искренность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Какие-либо события, которые произойдут в этот вторник, будут иметь важное значение для вашей репутации на работе и в личных отношениях. Астрологи рекомендуют быть осторожными с обещаниями в любовных делах и не позволять окружающим безнаказанно использовать ваше доброе сердце.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Озаботьтесь безопасностью своей информации — измените пароли в социальных сетях и электронной почте. Храните важные документы в безопасном месте, пересчитайте свои финансы. Проявляйте творческие способности, наслаждайтесь свиданиями и уделяйте время своей семье.

Водолей (20 января — 19 февраля)

23 мая многие могут столкнуться с трудным выбором, где будут вынуждены подчиниться обстоятельствам. Некоторые ситуации могут быть забавными, но важно помнить, что беззаботность может вызвать серьезные проблемы в деловых вопросах. Лучше избегать новых дел.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Работа является наилучшим средством против всех невзгод. Даже если у вас 23 мая выходной день, не стоит просто лежать на диване — бездействие лишь принесет грусть и негативные мысли, в то время как активная занятость обеспечит хорошее настроение и успех. Кстати, Рыбам можно доверить самые сокровенные секреты.