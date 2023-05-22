Названы три знака Зодиака, которые на этой неделе начнут жизнь с чистого листа

Неделя будет счастливой для Львов, Раков и Дев

Некоторым знакам Зодиака звезды сулят счастье летом этого года, а тройке зодиакальных представителей повезет уже в ближайшие семь дней. Есть шанс начать жизнь с чистого листа и привнести свежесть в старые идеи.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая наилучшим образом складывается для таких знаков Зодиака – Львов, Раков и Дев. Астрологи обуславливают это переходом Марса в знак Льва, пишет YourTango.

Лев

На этой неделе Марс официально перешел в знак Льва. Благодаря этому вы везде будете чувствовать себя в своей стихии. Энергии будет столько, что вы готовы взять жизнь за рога и дойти к цели. Правда, конкуренты будут мешать вам, хотя остановить вас не выйдет. Звезды сулят встречу с привлекательным человеком позже, в выходные. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Рак

Эта неделя будет для вас эмоционально заряженной, но в хорошем смысле. Идеальное время, чтобы провести его с близкими. Одинокие Львы смогут раскрыть свои чувства человеку, в которого влюблены. Доверьтесь, как говорится, вселенной, так как попытка контролировать или манипулировать ситуацией обернется последствиями. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Дева

В ближайшие семь дней смело используйте свой дар убеждения, чтобы найти поддержку вашей точки зрения. Логические доводы и ваши объяснения принесут взаимопонимание. Не пугайтесь, что вы покажетесь себя более общительным на этой неделе, чем обычно. Удача в это время также будет сопутствовать. Если ищете любовь, не сидите дома, а знакомьтесь. Более того, деньги польются к вам ручьем, а коллеги порадуют действенными советами. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

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