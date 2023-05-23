Гороскоп на 24 мая: кого-то ждет продуктивный день на работе, а кого-то - отдых и расслабление

День подходит для решения бытовых вопросов, ремонта, решения хозяйственных проблем.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день принесет много самой разной информации и ваша задача разобраться, что заслуживает внимания, а что лучше игнорировать. Не стоит верить всему, что вы услышите. Также не тратьте время на пустые разговоры, ведь у вас есть важные дела. Займитесь сначала финансово выгодными проектами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для укрепления отношений с близким человеком, для выяснения спорных вопросов и урегулирования ссор. В общении с окружающими отстаивайте свое мнение, не меняйте решения. Чем бы вы ни занимались, продвигайтесь к цели постепенно, шаг за шагом: спешка 24 мая вредна. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Тщательное планирования дня поможет Близнецам многое успеть и не упустить важные моменты. Не стоит хвататься за несколько дел одновременно, решайте вопросы постепенно, в соответствии с их значимостью. Не стесняйтесь просить помощи: от этого ваша деятельность станет более эффективной.

Рак (22 июня — 22 июля)

Трезво оценивайте свои возможности и ресурсы на этот день: ваше желание сделать как можно больше может привести к проблемам и стрессовому состоянию. Личные отношения Раков также нуждаются в повышенном внимании. Поговорите со своей половинкой откровенно, объясните ситуацию. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Планы, о которых вы думали последнее время, могут быть реализованы 24 мая, если вы проявите свои лучшие деловые качества. Своей решительностью и упорством Львы смогут двигать горы, однако не давите на оппонентов слишком сильно, иначе можно получить противоположный результат.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Слишком усердно думать об одной и той же проблеме не будет продуктивно. Для Дев будет важно распределить свое время и внимание и заняться чем-то новым и интересным. Не тратьте деньги на мелкие ненужные вещи, ведь вскоре вам придется стать экономнее, чтобы осуществить свое желание.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный и продуктивный. Есть возможность сделать много отложенных ранее дел и выполнить свои обязательства. Однако обращайте внимание на свое самочувствие, делайте перерывы, чтобы не потерять высокую работоспособность. Старайтесь избегать сомнительных компаний.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день общайтесь только с хорошо знакомыми людьми и занимайтесь проверенными делами. Любой риск или эксперименты 24 мая Скорпионам противопоказаны. Не отказывайте в поддержке людям, которым нужна ваша помощь. Будьте деликатнее со своим партнером.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Интересные идеи или планы о повышении своего дохода будут посещать Стрельцов. Если вам захочется перемен или серьезных изменений в своей жизни, то с этим лучше повременить: подходящее время еще не пришло. Вечером полезно провести легкую тренировку или совершить пробежку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По возможности ограничьте контакты и не тратьте время на пустые разговоры. Индивидуальная работа будет для Козерогов более плодотворной. Если предстоит принимать решения, предварительно посоветуйтесь с родными. Нестандартные методы в делах могут обернуться неприятностями. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день больше подходит для отдыха и расслабления. Можно заняться легкой работой или провести небольшую тренировку в спортзале. Лучшим времяпрепровождением 24 мая для Водолеев будет встреча с друзьями или вечер на диване с книгой в руках. Можно помечтать или подумать над будущими проектами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День предстоит напряженный, когда надо будет решить немало своих вопросов и помочь друзьям. Перенапряжение сейчас опасно, поэтому чаще делайте перерывы и переключайте внимание. Проявите активность в личных отношениях, сделайте сюрприз своей половинке, приготовьте романтический ужин.