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Гороскоп на 24 мая: кого-то ждет продуктивный день на работе, а кого-то - отдых и расслабление

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 24 мая 2023 года
Гороскоп на 24 мая 2023 года. Фото Getty Images

День подходит для решения бытовых вопросов, ремонта, решения хозяйственных проблем.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день принесет много самой разной информации и ваша задача разобраться, что заслуживает внимания, а что лучше игнорировать. Не стоит верить всему, что вы услышите. Также не тратьте время на пустые разговоры, ведь у вас есть важные дела. Займитесь сначала финансово выгодными проектами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для укрепления отношений с близким человеком, для выяснения спорных вопросов и урегулирования ссор. В общении с окружающими отстаивайте свое мнение, не меняйте решения. Чем бы вы ни занимались, продвигайтесь к цели постепенно, шаг за шагом: спешка 24 мая вредна. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Тщательное планирования дня поможет Близнецам многое успеть и не упустить важные моменты. Не стоит хвататься за несколько дел одновременно, решайте вопросы постепенно, в соответствии с их значимостью. Не стесняйтесь просить помощи: от этого ваша деятельность станет более эффективной.

Рак (22 июня — 22 июля)

Трезво оценивайте свои возможности и ресурсы на этот день: ваше желание сделать как можно больше может привести к проблемам и стрессовому состоянию. Личные отношения Раков также нуждаются в повышенном внимании. Поговорите со своей половинкой откровенно, объясните ситуацию. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Планы, о которых вы думали последнее время, могут быть реализованы 24 мая, если вы проявите свои лучшие деловые качества. Своей решительностью и упорством Львы смогут двигать горы, однако не давите на оппонентов слишком сильно, иначе можно получить противоположный результат.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Слишком усердно думать об одной и той же проблеме не будет продуктивно. Для Дев будет важно распределить свое время и внимание и заняться чем-то новым и интересным. Не тратьте деньги на мелкие ненужные вещи, ведь вскоре вам придется стать экономнее, чтобы осуществить свое желание.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный и продуктивный. Есть возможность сделать много отложенных ранее дел и выполнить свои обязательства. Однако обращайте внимание на свое самочувствие, делайте перерывы, чтобы не потерять высокую работоспособность. Старайтесь избегать сомнительных компаний.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день общайтесь только с хорошо знакомыми людьми и занимайтесь проверенными делами. Любой риск или эксперименты 24 мая Скорпионам противопоказаны. Не отказывайте в поддержке людям, которым нужна ваша помощь. Будьте деликатнее со своим партнером.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Интересные идеи или планы о повышении своего дохода будут посещать Стрельцов. Если вам захочется перемен или серьезных изменений в своей жизни, то с этим лучше повременить: подходящее время еще не пришло. Вечером полезно провести легкую тренировку или совершить пробежку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По возможности ограничьте контакты и не тратьте время на пустые разговоры. Индивидуальная работа будет для Козерогов более плодотворной. Если предстоит принимать решения, предварительно посоветуйтесь с родными. Нестандартные методы в делах могут обернуться неприятностями. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день больше подходит для отдыха и расслабления. Можно заняться легкой работой или провести небольшую тренировку в спортзале. Лучшим времяпрепровождением 24 мая для Водолеев будет встреча с друзьями или вечер на диване с книгой в руках. Можно помечтать или подумать над будущими проектами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День предстоит напряженный, когда надо будет решить немало своих вопросов и помочь друзьям. Перенапряжение сейчас опасно, поэтому чаще делайте перерывы и переключайте внимание. Проявите активность в личных отношениях, сделайте сюрприз своей половинке, приготовьте романтический ужин.

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