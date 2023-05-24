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Гороскоп на 25 мая: хороший день для общения и встреч с родными и друзьями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 25 мая 2023 года
Гороскоп на 25 мая 2023 года. Фото Getty Images

День подходит для самостоятельной работы, она будет результативной.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный день для работы и общения. Не забывайте о перерывах и отдыхе, чтобы избежать перенапряжения. Среди ваших коллег вы можете столкнуться с непониманием или даже с неодобрением ваших идей. Не принимайте близко к сердцу критику окружающих, действуйте по своему плану.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Дела будут решаться быстрее и эффективнее, если вы выберите индивидуальный способ работы на этот день. Окружающие будут отвлекать вас разговорами, и вы не успеете закончить все запланированные дела. Однако будьте дружелюбнее и дипломатичнее с коллегами. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день подходит для активного отдыха и веселья. Время, проведенное в компании друзей, будет приятным и принесет много радостных моментов. Не начинайте новых дел: вашего энтузиазма вряд ли хватит, чтобы довести их до конца. Физическая работа или тренировка помогут снять напряжение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Подумайте, какие дела дают вам уверенность в своих силах, и занимайтесь их развитием. Окружающим понадобится ваше внимание и совет: не упустите случая упрочить свой авторитет в коллективе. Возможно в последние дни вы слишком много тратили; пришло время скорректировать свой бюджет. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Подумайте над тем, что вы хотите получить и какими ресурсами для этого располагаете. Если вам по силам новое сложное дело, то смело приступайте к работе над ним. Эмоциональный фон повышен, поэтому контролируйте свои эмоции и не создавайте конфликтных ситуаций с окружающими.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дипломатичность и дружелюбный настрой Дев 25 мая помогут им легко выходить из сложных ситуаций. Вы можете взять на себя роль миротворца и постараться улаживать не только свои проблемы, но и конфликты окружающих. Возможна встреча с важным влиятельным человеком, который поможет вам в карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Время, проведенное в семейном кругу или со своим любимым человеком, вернет вам душевное равновесие и зарядит позитивными эмоциями. Не переживайте из-за мелочей, проще смотрите на происходящее вокруг. Если есть неотложные дела, то лучше заняться ими сейчас, пока на это есть время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Решайте все возникающие проблемы сразу, не откладывая их в долгий ящик. Обещания также лучше выполнять, иначе вы попадете в неприятную ситуацию. В личных отношениях не стоит быть слишком прямолинейным: ваша излишняя откровенность может обидеть близкого человека.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для занятий спортом и активного отдыха. Если есть возможность, устройте семейный пикник на природе, поиграйте на свежем воздухе с детьми. С близкими Стрельцам лучше не спорить и не ссориться. Нечаянно сказанные слова могут перерасти в крупный скандал. Вечером постарайтесь эмоционально расслабиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Распланируйте свой день так, чтобы больше встречаться и общаться. Чем больше вы будете разговаривать с незнакомыми людьми, тем выше вероятность, что вам сделают выгодное предложение. Козерогам надо сохранять оптимистичный настрой и использовать сложные обстоятельства с выгодой для себя. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день Водолеи, скорее всего, проведут в кругу своих родственников. Будет много разговоров на насущные темы практичного характера. Повезет и тем, кто сегодня работает. Кому-то могут заплатить больше, у других может состояться серьезный, но плодотворный разговор с руководством.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Могут происходить разного рода неожиданности. И связаны они будут непосредственно с вами. Вы будете популярны среди своих друзей, близких. Многие захотят с вами провести время, пообщаться. Это благоприятный день, чтобы отравиться в путешествие или хотя бы на природу, на дачу. Возможны неожиданные знакомства.

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